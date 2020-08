Aniversario: Tres décadas de entrega al turismo

Redacción L2

Santo Domingo, RD

Cuando se habla de turismo, por lo regu­lar a la mente de la gente llega la imagen de playa, agua, sol, arena, hoteles y todo lo que tiene que ver con el placer de viajar. Sin embargo, hay nombres que tam­bién se identifican con el término. Sabrina Brugal, es uno de ellos.

Es suficiente con mencionar­la para que se asocie a esta área que representa el sector más im­portante de la economía del país. Lleva tres décadas trabajando ininterrumpidamente para dar a conocer los tesoros de Repúbli­ca Dominicana dentro y fuera del país.

“Decidí incursionar en el turis­mo en 1990 porque entendía que en ese momento faltaba promo­ción en un sector de tanta impor­tancia. Recuerdo que muchos nos llamaron locos a mí y a Iván Ra­mírez cuando 30 años atrás creí­mos en nuestros atractivos, en el potencial de nuestro país al res­pecto, y comenzamos a dar a co­nocer nuestros recursos turísticos a través de un programa de televi­sión que llegara a todos los hoga­res”, cuenta Brugal.

Es así como nace ‘Sabrina en fin de semana’, un espacio que le ha permitido dar a conocer cada rincón del país y a la vez, visitar diversos destinos que le han per­mitido desarrollarse cada vez más en el área turística y gastronómi­ca.

“Desde el día uno, he asumido este compromiso con responsa­bilidad. Pensando en nuestro de­sarrollo como nación, no en un beneficio propio. Pienso que per­tenecer al área del turismo no es decir: ‘me gusta viajar’. El turis­mo no es eso. Es interesarte por dar a conocer tu país fuera de él, es mostrar nuestro potencial, es mirar de cerca lo que tenemos y cómo lo damos a conocer para lo­grar un resultado óptimo y soste­nible”, comenta Brugal.

A lo largo de los años

Dice que ha visto crecer esta media isla con el paso del tiem­po, y que no ha sido fácil lo­grarlo. “He visto a empresarios y a los distintos gobiernos ha­cer grandes sacrificios para lle­gar hasta aquí. Ha sido a base de sacrificio, de inversión, de cons­trucción de complejos hoteleros, de sacar lo mejor de nuestras playas, nuestros ríos, parques…, en fin, de potencializar nues­tros recursos y eso ha conllevado tiempo y dinero. Por eso es que digo que en estos 30 años he vis­to de todo, las altas y bajas, pe­ro he decidido quedarme con el progreso logrado”, puntualiza al tiempo de resaltar que confía en que las nuevas autoridades seguirán promocionando los teso­ros que hacen grande este desti­no.

Sabrina, quien actualmente os­tenta el título de ‘Embajadora an­te el Mundo’, entiende que pese a la crisis, ha seguido haciéndo­le honor a este mote, pues aho­ra más que nunca el país necesita dar a conocer que ‘República Do­minicana lo tiene todo’.

Reconoce que las actuales au­toridades han hecho un buen tra­bajo en el Ministerio de Turismo, y que está segura que a partir del 16 de agosto, quienes asuman, continuarán poniendo en alto el nombre del país como uno de los destinos predilectos de los visi­tantes que buscan encontrarlo to­do en un solo lugar.