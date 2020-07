¿Es efectiva inyección para disfunción eréctil?

PABLO MATEO

La respuesta es sí, las inyecciones para el pene o inyecciones intracavernosas son sustancias que se inyectan usando una jeringuilla fina, y la misma se aplica en el pene con la finalidad de producir una erección rígida y satisfactoria, y son efectivas en un porcentaje alto de los pacientes que optan por este tratamiento.

Funcionamiento

Esta sustancia que se inyecta tiene la propiedad de di­latar los vasos que facilitan el riesgo sanguíneo hacia el pene, ya que la erección depende de que llegue sufi­ciente sangre a los cuerpos cavernosos del pene y este fármaco o medicamento que se inyecta, funciona rela­jando los vasos sanguíneos del pene para lograr man­tener suficiente cantidad de sangre en este y así conse­guir una erección lo suficientemente rígida.

La duración

Después de la inyección, debe haber estimulación o la erección se produce de manera inmediata? En­tre 5-10 minutos tras aplicar la inyección para la dis­función eréctil, se producirá la erección, la cual tiene una duración de aproximadamente una hora, inde­pendientemente de que haya o no estímulo.

Es importante decir que estas inyecciones aunque tienen un resultado satisfactorio en la mayoría de los casos, no curan la disfunción eréctil, sino que el pa­ciente debe usarlas cada vez que vaya a sostener una relación sexual, puesto que su uso no revierte las ca­susas que provocaron la disfunción eréctil.

¿Son seguras estas inyecciones?

Estas siempre deben administrarse siguiendo rigu­rosamente las indicaciones de su Urólogo, tanto en relación al modo de aplicación como en cuanto a la dosis para cada paciente. Si después de usar esta in­yección la erección no baja por más de dos horas, en­tonces debe acudir a su urólogo, puesto que podría tratarse de un priapismo (erección prolongada, no deseada y dolorosa), esto sería un efecto secundario no deseado.

Buscar ayuda

Estas inyecciones para la erección pueden ser usadas en cualquier paciente previa evaluación por el uró­logo, generalmente aquellos que no respondieron a tratamientos con medicamentos usados vía oral, tam­bién en pacientes que no desean someterse a cirugía por contraindicación médica o por motivos persona­les. Por último es importante saber que si la disfunción sexual es causada por un trastorno de fuga venosa, esta opción no es adecuada porque el efecto no sería satisfactorio, en estos casos lo recomendable según nuestra experiencia y lo más eficaz y satisfactorio para el paciente, es la cirugía de implante de prótesis de pe­ne. Ante la duda visite su urólogo.