El Zoom no es para todo el mundo

Este servicio de video conferencia se fun­dó en el año 2011, pero en nuestro país y en el mundo entero la popularidad se ha disparado luego de la pandemia viral, lo que ha generado que nos recluyamos en nuestros hogares con el teletrabajo y la enseñanza a distancia.

Este programa nos ha permitido “reunirnos” en for­ma separada desde nuestros hogares, lo que ha re­sultado económico y cómodo, no existiendo excusas para no estar presente de forma virtual en una impor­tante reunión.

Cerrar los micrófonos

Hay varias situaciones negativas que se dan, que no es necesariamente de dicho programa, sino del mal manejo que se le está dando, cuyos responsables son los anfitriones. Cuando nos invitan a una reunión de­bemos tener claro que aunque estemos en nuestros respectivos hogares debemos de acatar las reglas de la reunión y que es el anfitrión que las impone. Una de ellas es mantener los micrófonos cerrados y cuan­do tengamos una inquietud levantar la mano.

Pedir un turno

El que invita, que siempre es el anfitrión, también de­be tener claro el tema que se tratará y no debe salirse del mismo, inclusive, como moderador es el que debe llamar la atención y/o limitar las intervenciones, para que no se vuelva un caos y no hablar sobre temas que no vienen al caso.

Los que se cuelan

Hace un par de días observé un Zoom, sobre un tema en específico, con más de 50 participantes. El desarro­llo iba muy bien, pero lo dañaron al final. Se dijeron tantas bajezas que pensé que estaban en el patio de sus casas, ignorando que aunque los invitados son es­cogidos se cuelan personas que sacan a la luz pública el material o se comunican con los afectados. No to­dos los escenarios son propicios para el chisme, hay que ser elegantes, pero lamentablemente este com­portamiento indica de dónde vienen, quiénes los edu­caron y de qué forma llegan al “progreso”.

Mejorar el comportamiento

A las redes sociales, incluyendo el programa Zoom, hay que sacarle provecho de forma positiva, para bien de nuestra sociedad, porque utilizarlo para atacar a personas que no están presentes en la reunión es una falta de responsabilidad, y solo gente mediocre sin va­lores morales puede ser capaz de ese comportamien­to.