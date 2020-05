¿Y si me acostumbré a mi casa?

MARTA QUÉLIZ

La diversidad es la que hace el mun­do. No todos somos iguales y la igual­dad no latenemos todos. En estos mo­mentos difíciles que vivimos porque al Covid-19 se le ocurrió llevarse has­ta nuestra ciudad fabulosa hay unos que hasta se han acostumbrado a estar en casa. Han descubierto que no se compone solo de cuatro paredes, sino de amor, de calidez, de familiaridad. Han notado que más que una casa tienen un hogar.

Rincones exclusivos

n estos dos meses de confinamiento, muchos han sido los han ido hacia una ruta desconocida dentro de su popua casa. Los que tienen una vivienda con jardín tal vez han tenido la oportunidad de ver nacer una hermosa flor de esas que adornan la primavera. Lo que solo tienen una ventana para ver hacia fuera, a lo mejor han notado que a lo externo hay un mun­do que se ve diferente desde adentro. Han valorado lo bonito de levantarse y acariciar el día junto a sus hijos, su pareja o su propia compañía, o de acostarse bajo la protección de la luna con el calor de una fami­lia que al igual disfruta del momento.

Teletrabajo y comodidad

Habrá también los que se acostumbraron a parar­se de la cama y conectarse al mundo laboral sin pasar antes por el proceso de bañarse huyendo, colar un café y dejar el reguero para cuando re­grese o que lo quite otro, o sin enfrentarse a el es­trés de los tapones que a veces traicionan y retra­san su llegada a la empresa. Se han dado cuenta que su casa también les da ese aire fabuloso de li­bertad que requiere a veces para evitar a esa com­pañera que todo lo critica o ese a compañero in­adaptado que hasta en estos momentos de crisis lejos de apelar a la humildad ha enfilado sus ínfu­las hacia la prepotencia.

Lo positivo del Covid-19

Una vez más queda demostrado que hasta de las situaciones más tristes y difíciles podemos sacar algo positivo. El coronavirus nos ha hecho re­flexionar sobre las tantas formas que tenemos de reinventarnos, lo bien que se nos da acostum­brarnos a lo desconocido, y lo magnífico que pue­de ser visitar ese lugar de nuestra casa que ni si quiera sabíamos que existía o lo que es diferente: agradecer a Dios por ese techo que tenemos sea o no el que queremos o creemos que merecemos . El hecho de tener una casa, hoy nos demuestra que no es solo un lugar para vivir, sino un espa­cio que sirve de oficina, de hospital, de iglesia, de gimnasio, de diversión de albergue, y lo más importante: de un centro de terapia para salir al nuevo mundo siendo mejor persona.