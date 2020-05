Boleros y algo más

María Cristina de Carías

Santo Domingo

Dicen que la música es bálsamo para el alma, que disuelve la angustia y adormece las penas. El tedioso confinamiento ha estado matizado en casa con melodías, de la mañana a la noche, excepto a la hora de la telenovela. La emisora favorita de Emma desgrana melodías de los mejores tiempos del bolero, además de unas cuantas bachatas y otras canciones de amargue.

El concierto es completo porque mi factótum acompaña cada pieza con su bien timbrada voz y cuando no se sabe la letra, simplemente tararea. Nuestro pueblo está dotado naturalmente para la música, en cualquier lado se puede escuchar a alguien cantando con perfecta entonación. Mi factótum no se queda atrás, de manera que los días de encierro realmente no pesan como una loza en el ánimo nuestro. Debido a la pandemia y el obligado toque de queda, hijos y nietos brillan por su ausencia, así no tenemos a nadie que nos critique nuestras aficiones musicales.

Desde ahora estoy incubando un secreto temor a la reacción de mi cocinera color chocolate en cuanto cese la cuarentena y vuelva a su pueblo. Seguramente tendrá que enfrentarse a algún furioso reggaetón, difundido por el altavoz del colmado de la esquina. Miedo me da su reacción y la perorata que le endilgara ¡al sorprendido colmadero!