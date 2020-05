Juan F. Puello Herrera

Santo Domingo

“No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca”. En el espacio salvífico se encuentra únicamente aquel que ha aceptado a Jesús como el Enviado, por esto, la necesidad no solo de permanecer en él, sino de dar frutos.