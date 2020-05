Autora de “Conoce y cuida tu país con Ernesto visita” gana Premio Latinoamérica Verde

Santo Domingo

La profesora, empresaria y cuentacuentos María Teresa Pérez fue elegida ganadora del concurso Premios Latinoamérica Verde con su proyecto Conoce y cuida tu país con Ernesto visita, la primera saga de cuentos infantiles sobre ecoturismo de República Dominicana.

En el concurso fueron evaluados los 500 mejores proyectos de Latinoamérica.

Se trata de un concurso internacional, cuyo certificado fue enviado de manera virtual con la promesa de presentar el proyecto en México en los próximos meses.

“Me siento muy orgullosa de haber logrado cumplir mis metas y de poder dejar un legado a través de mi proyecto literario que sirva para dejar un aprendizaje significativo en toda la niñez dominicana y extranjera, representando a la República Dominicana con mucho amor y de una manera ejemplar”, manifestó la maestra dominico-española.

Además, sostuvo que cuando una persona se esfuerza, persiste, hace todo de buen corazón y confía en Dios, se abren puertas inimaginables.



“No ha sido fácil. He estudiado y me he preparado para lograr mis metas y en el camino he encontrado algunas trabas. Pero con esfuerzo, perseverancia, dedicación y con la bendición de Dios he logrado mis metas y más allá”, agregó.

María Teresa Pérez adelantó que vienen muchos proyectos asociados a los cuentos que está desarrollando con la finalidad de generar un aprendizaje significativo en toda la República Dominicana y el mundo entero.

A través de los cuentos se está trabajando la identidad nacional, la comprensión lectora, se incentiva a conocer el país, a cuidar el medio ambiente, a viajar en familia, se desarrolla el pensamiento lógico de los niños, se crea un aprendizaje significativo, se crean entes de aporte para la sociedad y se desarrolla el hábito de la lectura.

Explica que la idea de esta saga de cuentos, Ernesto visita, nace desde que era pequeña. Su deseo ha sido dejar un legado que sirva de aporte para la niñez dominicana y extranjera. Sus padres le enseñaron a valorar y conocer la República Dominicana y es lo que quiere transmitir a todos los que lean los cuentos.

Ernesto, el personaje principal de todos los cuentos, se llama como su padre, quien le enseñó a cuidar el medio ambiente, a amar, valorar y conocer la República Dominicana y el mundo. Siendo esta la primera saga de cuentos infantiles sobre ecoturismo de la República Dominicana.

La saga incluye los libros Ernesto visita Bahía de Las Águilas, Ernesto visita Samaná, Ernesto visita Monte Cristi, Ernesto visita Valle Nuevo, Ernesto salva los corales, Ernesto visita a Jarabacoa y Ernesto visita la montaña del larimar.