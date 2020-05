¡Cuidado con perderle el respeto al enemigo!

MARTA QUÉLIZ

martha.queliz@listindiario.com

Emily es una joven inteligente y que va un paso más adelante que un ciudadano común. En lo que al Covid-19 tiene que ver ella sostiene una gran teoría: mientras la humanidad está encerrada los líderes aprueban y desaprueban leyes que solo favorece su interés particular. Desde su punto de vista, hay que tomar las medidas necesarias para evitar contraer la enfermedad, pero a juzgar por su sentido común, ella le teme más a que “contagien” su cerebro que al mismo coronavirus.

Borró el mensaje, no su parecer

Se tomó un largo tiempo para escribir un texto kilométrico. ¿Cargado de líneas? Sí, pero repleto de verdades, de crudeza, de razonamiento lógico, y más que todo, de deseos de despertar a una humanidad que ya no sabe a quién repudiar más: si a su aburrida amiga la cuarentena o a su temible enemigo, el Covid-19. Lo cierto es que Emily eliminó su mensaje minutos después de haberlo publicado. No sé si fue por la incomprensión de unos cuántos que le temen más a contagiarse que a la verdad, o tal vez por su propia convicción de que no todos estamos preparados para saber qué hay “debajo de la corona” del virus.

Katherine corrobora su posición

No sé si Felix Manuel y Aimée más allá de enfocarse en la extensión del texto, pudieron ver su contenido. De lo que sí estoy segura es de que Ketherine alcanzó a leer el mensaje antes de que fuera eliminado “Son ciertas muchas de las cosas que dice Emi”. Sin embargo, admite que no es fácil contar la historia desde la propia experiencia. Katherine dio a luz el 26 de marzo, en España solo acompañada de su esposo. El Covid-19, que es el protagonista de la humanidad desde unos meses, no permitió que su familia le acompañara, independientemente de que el virus sea letal o inofensivo.

No subestimarlo es lo ideal

Con el amor que le tengo a esta ‘rebelde con causa’ en el buen sentido de la palabra, le contradije en algunos puntos. Fue bueno hacerlo porque tan lleno de verdades está su planteamiento que hasta la faculta para entender el criterio de los demás, dar la razón en algunos aspectos y hasta entender que independientemente de lo que crea, al Covid-19 no se le puede perder el respeto. Aquí hay quienes sí lo están haciendo, pero no porque entiendan o compartan la ideología de Emily, sino por insensatez, desacato a la autoridad o por necesidad, pues a muchos si no los mata el coronavirus los matará el hambre.