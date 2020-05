El período dantesco

María Cristina de Carías

Santo Domingo

La mezcla de humo nauseabundo, polvo del Sahara y Covid-19 tiene a la población desesperada. Sin mencionar el calor infernal que ha tomado posesión de nuestro territorio. Los noticiarios anuncian que el Gobierno ya tiene controlado el muladar, pero la población capitaleña sigue viendo el humo y respirando los nauseabundos efluvios. El vertedero de marras responde al linajudo nombre de Duquesa, debido, si mal no recuerdo, a las ruinas de un ingenio que existen por el lugar y que perteneció a Doña María de Toledo. Parece que las desgracias que se desgranan sobre nosotros, todas tienen raigambre nobiliaria. Este polvo del Sahara, para no ser menos, debería venir con algún rumboso título árabe, como Emir o Baja. Como a mi cocinera color chocolate le encantan las telenovelas turcas, le he encargado que me supla con el nombre apropiado, después de todo, si a los huracanes los bautizan, al polvo arenoso podríamos ¡endilgarle alguno!

Después de mucho pensarlo, Emma decidió nombrarlo Ali Baja; le parece que tiene salero y que puede mezclarse perfectamente con el calor infernal, el virus coronado y la inmunda humareda de este ¡dantesco período que atravesamos!