Dios nos prospera en medio de todo

Santo Domingo, RD

Yo, yo he hablado, en ver­dad lo he llamado, lo he traído; y su camino prospe­rará. Isaías 48: 15. Es bueno saber que no estamos solos y que todo lo que nos suceda es con­forme a Su voluntad, la cual obra en nosotros para llevarnos al cumplimiento de lo que ha sido dispues­to.

Estamos en un error al creer que Dios nos abando­nó. Al contrario, Él está tan pendiente que no nos pier­de de vista; de todo lo que nos suceda Él está en cono­cimiento, y nada destruirá nuestro propósito.

Aunque hay momentos difíciles, son parte del plan. Vemos que José pasó por el desprecio de sus herma­nos, ser encerrado en una cisterna y echado a la cár­cel. Pero todo esto era pa­ra llevarlo a su destino: el palacio.

Este fue el plan que Dios escogió para llevarlo hasta el palacio y, aun­que fue doloroso, Dios no se apartó de él y todo lo que hacía prosperaba. No mires el dolor, el su­frimiento, el abandono, sino cómo Él nos pros­pera en medio de todo, para que sepas que está contigo, y nadie podrá destruir el plan que ha diseñado para bendecir­nos.