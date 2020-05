Cuida tu vista mientras estás en casa

Yubelkys Mejía

Especial para L2

Santo Domingo, RD

Marzo 2020 quedará marcado en el ca­lendario de República Dominicana co­mo el mes en el que llegó el tan temido coronavirus que provoca la COVID-19.

El 18 de marzo el Go­bierno anunció las prime­ras medidas para controlar la propagación del virus y la primera mandaba a quedar­se en casa. Desde ese día el estilo de vida de los domini­canos cambió y todos orga­nizamos nuestras vidas des­de el hogar.

La cuarentena incluye para muchos el trabajo des­de el hogar y para los estu­diantes la conexión a clases a través de distintas plata­formas digitales. A todo es­to hay un sentido que está trabajando más de lo nor­mal, pues se usa con más frecuencia: la vista.

Por el confinamiento y posterior suspensión de la docencia, miles de estu­diantes reciben sus clases en casa a través de distin­tas plataformas digitales, al igual que miles de emplea­dos ahora se apoyan en el teletrabajo. Esto significa que, en la mayor parte del tiempo, los niños, niñas, jó­venes y adultos pasan ho­ras y horas frente a las com­putadoras y/o dispositivos móviles.

Después de terminar con los deberes en los momen­tos de ocio se recurre a ver televisión, leer o usar el ce­lular y chequear las redes sociales. “Es mucho tiem­po trabajando con la vista”, considera el oftalmólogo retinólogo Charles Roland Roy.

El especialista dice que el uso prolongado de disposi­tivos electrónicos no es tan preocupante si los ojos es­tán en óptimas condiciones, pero si hay alguna condi­ción de enfermedad podría empeorar si no se les da el cuidado de lugar.

“Lo más importante es que los ojos estén en su es­tado ideal de no estar ha­ciendo esfuerzo de más, por lo tanto la recomendación más importante es que el que tiene una condición es­pecial de los ojos utilice su medicamento, si sufre de cualquier enfermedad que requiere el uso de constante de gotas debe de tener go­tas de más en la casa para que no le hagan falta y para que no agrave su situación”, apunta.

Exhorta al que use lentes y tiene sus lentes recetados a que los use siempre. Tene­mos que descansar los ojos de vez en cuando y la forma fácil de hacerlo es seguir la regla del 20-20-20: por 20 segundos mirar a más de 20 metros, cada 20 minutos, esto sirve para relajar la vis­ta. “No hay que hacerlo por mucho tiempo, puede tam­bién descansar los ojos cada dos horas de estar frente a una pantalla”, dijo el espe­cialista.

Asimismo, expresa que los ojos están diseñados para poder mirar todo el día, por lo cual la exposi­ción constante a una pan­talla no es tan preocupante siempre y cuando los ojos estén en condiciones ópti­mas. Lo preocupante, afir­ma, es para el que tiene una condición especial, alguna afección en los ojos o el que sabe que necesita lentes y nunca los ha usado. El que necesita lentes debe enten­der que esforzarse de for­ma innecesaria no hace na­da bien.

Roland indica que exis­te una situación especial con los usuarios de lentes de contacto y la COVID-19, y es que se ha demostra­do que puede transmitirse a través de los ojos, siendo una vía de entrada poco co­nocida.

“Las personas que usan lentes de contacto, es reco­mendable que en estos mo­mentos utilicen lentes de montura, ya que estos ac­túan como una barrera de protección al igual que lo hace la mascarilla para la boca. Es preferible que los pacientes en este tiempo usen sus lentes de montu­ra, en caso de que solo ten­gan sus lentes de contacto, estos deben de llevar una estricta higiene de sus ma­nos y ojos para evitar con­tagio, y que se cuiden lo mejor que puedan”, expre­sa el galeno.

Tiempo para ver si necesitamos lentes

En estos días en casa, los padres pueden notar con más facilidad si sus niños necesitan lentes o requie­ren cambio en caso de ya utilizarlos, ya que necesitan acercarse mucho a la panta­lla, entreabren los ojos para poder ver mejor o se frotan constantemente los ojos.

El especialista recomien­da a los pacientes que tie­nen tratamiento y requie­ren de seguimiento estricto que traten de no perder su cita y que coordinen con su médico cómo continuar con su tratamiento a distancia y no empeorar su condición durante la cuarentena.