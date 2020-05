Corriendo el Maratón de la Cuarentena

John Thomas Dodson

Especial para LD

Santo Domingo

Nunca he corrido un maratón, pero he tenido la dicha de ayudar a otros corredores. Una vez, conduje el automóvil para encontrarme con un corredor en las numerosas paradas de descanso durante el Maratón de Boston.



También, he llenado las botellas de agua para las sesiones de entrenamiento y he gritado, desde lo alto de muchas colinas, a alguien a quien ayudaba, alentándolo a seguir adelante. He pintado letreros de "¡Puedes hacerlo!" a la mitad de la carrera, y de "¡Ya casi estás allí!" para alentarlos en el esprint final hasta la meta. Luego de terminados los maratones, he escuchado a los corredores, todos extasiados y exhaustos. Les he hecho preguntas y me he sentado, en silencio, mientras compartían las historias de cada una de las millas recorridas.

A pesar de no ser maratonista, he aprendido de aquellos que han corrido la carrera. Quizás es por eso por lo que, a medida que el alcance de este Coronavirus se hizo evidente, comencé a pensar en esta experiencia como un maratón, particularmente desafiante, porque la línea de la meta aún no está a la vista.

Cuando usted decide correr un maratón, se compromete a emprender un programa de entrenamiento estructurado. Entrena cada día, y luego incorpora un día de descanso en la semana. Aumenta gradualmente el tiempo de entrenamiento y la distancia recorrida hasta alcanzar al menos las veinte millas. Cuando ya se acerca la fecha de la carrera, descansa la semana previa al maratón. Si bien usted ha sido muy cuidadoso con su dieta y la selección de alimentos durante el período de entrenamiento, la noche anterior aumenta la ingesta de carbohidratos: come espaguetis, pan y otros alimentos con alto contenido de carbohidratos. Y luego corre. Corre el maratón y, sea que lo termine o no, una vez concluido, se sienta con los otros corredores y hablan sobre el recorrido. Celebran y se consuelan unos con otros, saboreando la experiencia y reflexionando sobre cómo ésta les cambió.

Pero ¿qué pasaría si de repente un día se encontrara atrapado en una situación para la que no estaba realmente preparado? ¿Qué pasaría si lo lanzaran a un maratón y alguien simplemente le dijera:

“¡Corra!. Corra el maratón. Hágalo ahora mismo”. Así es esta experiencia. Es como si el Coronavirus acabara de anunciar: "Puede que no haya entrenado para esto, pero tiene que correr el maratón de cuarentena en este momento, ¡y tiene que durar hasta el final!". De repente, a usted le gustaría conocer qué saben esos corredores de distancia. Desearía saber cómo son ellos capaces de lograr una de las cosas más difíciles de concluir en el mundo. Le gustaría saber cómo aguantar.

Entonces, ¿qué puede aprender de un maratonista para ayudarlo a superar esta cuarentena?

Tenga una estrategia.

Como buen corredor, aprenda sobre el trayecto. ¿Dónde están las colinas y los valles? ¿Dónde están las estaciones de agua que necesitará en el camino? ¿Dónde hay curvas y rectas? ¿Dónde podrá ir a un ritmo para conservar su energía? ¿Cómo puede dividir la carrera en partes más pequeñas? Todos los maratones se realizan paso a paso, pero puede decidir pensar en términos de otras unidades: un bloque a la vez, una milla a la vez, una colina a la vez o, en el caso de la cuarentena, un día a la vez.

No pretenda que esto sea un esprint. Si fuera así, necesitaría una estrategia diferente.

No se trata de correr lo más rápido posible; se trata de llegar hasta el final. Hablamos de distancia y resistencia. En un maratón real, los puntos de fatiga no están distribuidos uniformemente. Usted corre dos carreras: primero corre veinte millas y luego corre 6.2 millas. Cuando alcanza las veinte millas, la química de su cuerpo cambia. Para entonces, ya habrá usado todos sus carbohidratos, por lo que su cuerpo comienza a quemar su reserva de grasa almacenada. A partir de ese momento, empieza a sentirse agotado. Con cada nueva milla estará quemando la energía de su propio cuerpo. Esta es la parte de la carrera en la que su alma será verdaderamente desafiada. No sabe si tiene lo que necesitará para terminar el maratón. Tendrá que administrarse para sobrevivir a toda la carrera. Tendrá que reservar algo para llegar hasta el final.

Su estrategia para la cuarentena funciona igual que para el maratón. No puede usar todos sus recursos de inmediato. No solo estoy hablando de sus recursos alimenticios, sino también de sus reservas interiores. Sus emociones deben ser racionadas y su paciencia debe ser controlada cuidadosamente si pretende llegar hasta el final de la cuarentena. Debe guardar algo dentro de usted para el momento en que esté desesperado por dejar este periodo de confinamiento atrás, pero las puertas de su casa aún no estén listas para abrirse. Deberá proteger sus reservas de tenacidad y persistencia. Deberá aumentar su capacidad de resiliencia.

Sea considerado con usted y con los demás.

Hidrátese sin fallar. Tenga en cuenta que esta es una situación extraordinaria y actúe en consecuencia. No pase por una estación de agua creyendo que no la necesita. ¡La necesita! Cuídese adecuadamente, especialmente teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra. Un maratón es una experiencia extraordinaria, así que no actúe como si cada día fuera normal. Si no puede correr todo el tiempo, no se avergüence de caminar, pero, sea lo decida hacer, siga moviéndose. Respete a los otros corredores. No bloquee a otros que también están tratando de completar la carrera. Las personas que usted conoce están en la misma carrera, así que sea considerado con todas ellas. En un maratón, cada corredor sufre de alguna manera. De la misma forma que respeta a los demás, asegúrese de respetarse usted también. El respeto comienza por atender las necesidades de su propio cuerpo y espíritu.

Del mismo modo, espere que su cuarentena requiera nuevas formas de autocuidado. Tener que cuidarse de nuevas maneras. Hacer más llamadas telefónicas a familiares y amigos. Necesitar descansar más en ciertos momentos del día en los cuales antes no necesitaba descansar. Perdónese por no ser capaz de ser normal. Es un momento anormal. Trátese anormalmente bien. Comprométase a un alto nivel de autocuidado durante este tiempo de estrés.

Encuentre un propósito.

Igual que un maratonista, tenga una razón para correr, una persona a la que le dedique esta carrera, una historia que lo inspire a hacer esto, la transformación personal inherente al correr el maratón. Pida a los miembros de su equipo que lo apoyen con vítores en las colinas más difíciles. Usted puede estar realizando cada paso solo, pero hay personas a su alrededor que pueden ayudarlo a seguir avanzando. ¡Pídale su ayuda!. Los maratones crean una nueva categoría del ser humano. Los corredores que llegan a la meta han sido marcados a través de su experiencia en el maratón. De igual manera, al final de esta carrera usted experimentará un cambio. Haga que este cambio sea intencional. Permita que el maratón le ayude a convertirse en la persona que siempre ha querido ser. Más que una carrera, haga de este tiempo una causa.

Aunque puede no ser tan obvio, intente encontrar un propósito durante la cuarentena. Este es un momento para renovar viejas amistades y aumentar su dependencia espiritual, el uno del otro. Aunque esté solo, no se aísle. Conózcase mejor, pero si esta cuarentena termina siendo solo suya, habrá perdido la verdadera oportunidad que ésta le ofrece. Quedarse en casa es un acto de amor. Está pasando por la cuarentena en parte para evitar que los médicos y las enfermeras tengan que tratarlo. Se mantiene saludable para que su familia y amigos no se contagien. Se mantiene bien para poder vivir una larga vida. Está reconociendo que usted es parte del todo, de una sociedad que está bajo amenaza, y hace su parte para reducir los contagios y aplanar la curva. Está dispuesto a transformarse a través de este Maratón de la cuarentena por Coronavirus. Dispuesto a seguir hasta el final. Después de esta experiencia, ya usted no será el mismo.

Corra con su mente.

Tiene que desear correr cada milla. Si ve cada milla como un enemigo, nunca podrá terminar la carrera. De su actitud dependerá una gran parte de este maratón. Esa actitud es completamente suya. Puede elegir entre sentirse miserable o mantenerse optimista y flexible durante este maratón. No hay atajos, por lo que ésta es una oportunidad única para enfrentar la realidad. Usted no puede acortar esta distancia. Es lo que es. Mientras su cuerpo da cada paso en un maratón, es la mente la que lo hace posible. Aunque un maratón es de 26.2 millas, la mayor parte tiene lugar dentro de su propia mente. ¡Al final, será su mente la que terminará esta carrera!

La parte más difícil de este particular Maratón por Coronavirus es que no sabemos cuándo veremos la línea de meta. Los maratones no duran para siempre, pero a veces uno puede sentir que nunca terminarán. Este ya parece largo, y todavía estamos solo en la primera parte del camino. Este entendimiento es lo que realmente permite que su mente lo ayude a estar bien hasta el final de esta cuarentena. La distancia real que cubrirá durante este Maratón de Cuarentena por Coronavirus es el espacio mental entre dos expresiones: "Quiero salir a disfrutar " y "Quiero sobrevivir, tanto por mí como por aquellos a quienes amo".

El autor es director artístico de Conciertos de la Villa de Santo Domingo y Fundador de Blue Heron Mindfulness Living.