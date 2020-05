El período de los mimos

María Cristina de Carías

Santo Domingo

Esta mañana, tempranito, me despertó el ruido de la escoba tropezando con los muebles. Apurada salí a indagar el motivo de tan inusual ruido. Encontré a mi factótum dando escobazos a troche y moche mientras deshilvanaba una retahíla de maldiciones. Una actitud de esta naturaleza, cuando el sol apenas se asoma tímido por el horizonte, es absolutamente inusual en el ánimo de mi sonriente y dicharachera cocinera. Resuelta, le quité el instrumento de destrucción improvisado y le exigí una explicación. Airada me contestó que el ministro blanquito acababa de declarar que las personas mayores serían ¡las últimas en salir del encierro! Luego me desgranó una diatriba sobre el valor y la dignidad de nosotros, los que hemos cruzado el umbral de la tercera edad. No valió que tratara de explicarle que la intención del funcionario era la de preservar, en lo posible, nuestras valiosas vidas. ¡Qué va! Enseguida me endilgó una perorata sobre las malignas intenciones del caballero y la de todos los gobiernos de la tierra, locos por salir de nosotros, solo porque nos tienen que pagar una pensión… Decidí dejar el campo de batalla y esperar pacientemente que los ánimos volvieran a su cauce. Mientras me tomaba el café, le recordé que el ministro había recomendado que los familiares atendieran y proveyeran de todo lo necesario a los tesoros nacionales que hemos sido por tradición, los que portamos arrugas y canas. Nos van a consentir como nunca, le dije y ¡por fin, logré oír su risa cascabelera!