Vivir la realidad con alegría

XIOMARITA PÉREZ

EExisten muchísimas maneras de pasar la cuarentena en las redes sociales que no afecte negativamente en lo emocional, en lo más mínimo a nuestros seguidores. Una de ellas es el Facebook en vivo. Particularmente a mí me ha servido de mucho, porque en más o menos un mes de difusión me he conectado con gente de la diáspora dominicana y de otros países que están en cuatro paredes sola, otros con familia y algunos cuidando enfermos con enfermedades terminales o demencia y funjo como un aliciente, ya que coloco música, bailo, y me divierto, manteniendo una comunicación horizontal.

Ocuparnos, no preocuparnos

Cuando me dicen que soy feliz, les he contestado “es que vivo mi realidad con alegría”, ya que de nada vale que nos estemos mortificando por la cuarentena, o que disminuyeron el sueldo o si nos contagian. Lo que debemos hacer es ocuparnos para hacer lo correcto no preocuparnos, es estar alerta.

En tiempos de escasez

Como soy analista, observo que la gente no sabe manejarse en las redes sociales, le molesta si una persona hace un video y enseña su piscina, la decoración o la fachada de su hogar, hasta colocar la foto de una deliciosa comida ya piensan que es “echando….”. Y comentan que no se ve bien y menos en este tiempo que hay escasez.

¡Ni caso me hacen!

Mientras esos videos y fotos estén documentadas, sean aportes, no lo veo mal. La mayoría de los que entran a ver esas notificaciones, que quizás no tienen un trabajo fijo o no devengan mucho dinero tienen celulares carísimos. Tengo un Iphone 7 porque me lo gané en una rifa hace dos años, estoy loca por un 10 y he “tirado puyas” y ni me la devuelven, ni caso me hacen “no se oye”.

El aporte es lo que cuenta

Entonces, si subir las fotos a las redes te hace feliz, pues hazlo, porque unos tienen para hacer una comidita deliciosa y otros para comprar aparatos electrónicos, aunque se queden sin alimentarse. Lo importante es que sean aportes.