Jana y el ‘reto de la almohada

MARTA QUÉLIZ

martaquelizd@hotmail.com

Tiene solo un año, pero ya muestra dotes de una gran modelo. Su pose, su vaivén al caminar y su pícara expresión dan por sentado que las pasarelas del mundo conocerán sus pisadas. Sobre ellas, dejará las huellas del éxito y un legado firme a quienes la suplanten.

Para botar el golpe en cuarentena

Con la fresca imagen de Jana me fui a una ciudad fabulosa y pude notar que la naturaleza se avergu¨enza cuando ella sale. No hay dudas de que le hace competencia a la belleza que en conjunto forman las flores, los árboles y la propia fauna. Su carisma es el complemento perfecto para arrancar las tiernas miradas de quienes hoy la observan. Miradas que de seguro se convertirán en aplausos cuando en los grandes desfiles, exhiba las piezas de Carolina Herrera, Dolce Gabbana, Ágatha Ruiz de la Prada y muchas otras firmas que estarán rendidas a sus pies.

Coquetería al son de la moda

Al contemplar su pose, me imagino que para ella no habrá limitantes. Claro, tampoco obstáculos. Nadie se detendrá a ver si mide 90-60-90. Si es bella, si es simpática; o si es inteligente… Solo bastará con ese talento innato que comienza a mostrar en el ‘pillow challenge’. Muchas otras niñas también se han vestido con su almohada para ‘acomodar’ sus sueños sobre la moda en estos tiempos de crisis.

Recuerdos de colores

Porque es que Jana es eso: todo glamour, todo prestigio. Quizás eso no es lo que quieran sus padres, sus abuelos, sus tíos… Pero en realidad es lo que pinta. Si no lo creen así, solo observen cómo lleva sus lentes todo el día, con el garbo propio de una diva. No sé cómo tú la ves. ¿Yo? Yo la veo en Milán, París, Nueva York... Dios bendiga a la hermosa Jana y a todas las niñas que tendrán por siempre un bello y colorido recuerdo, quizás del momento más gris de su vida.