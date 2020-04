¿Cómo evitar accidentes con los niños en casa?

Rosmery Mèndez Vargas

Santo Domingo, RD

El hogar debe ser uno de los lugares más seguros para los niños, por eso los padres deben asegurarse de que, no solo la habitación o el lugar de juego del niño estén preparados, sino la casa completa, ya que los pequeños son capaces de explorar cada rincón rápidamente.

Este tiempo en casa las tareas con niños pequeños se tornan difíciles, es por esto que habilitar un lugar especial para los pequeños es importante en caso de que los padres estén trabajando desde la casa.

Claudia Heredia, Auditora de Espacios Infantiles y Técnico del Transporte de niños explica que si se va a habilitar un lugar para dejar al niño jugar solo, lo primero es que debe ser cerca del cuidador “Este espacio debe ser adecuado para la edad y actividades que el niño va a realizar en el mismo. Lo más importante es entender que todo lo que está por debajo de 1.20mts de altura está a la disposición del niño (menor de 4 años), por lo tanto debemos gatear por el espacio para detectar los riesgos presentes en el mismo antes de dejar al niños en ese lugar”.

La especialista asegura que debe evaluarse previamente la zona para descartar y corregir lugares de peligro “Regularmente incluyen riesgo de ser electrocutado con tomacorrientes sin protección, de ser ahorcado con la manipulación de cables, de asfixia con artículos pequeños (pastillas, prendas, pilas, etc.) al alcance de los niños. Debemos tener en cuenta zócalos y esquinas de paredes que requieran protección para evitar lesiones, suelos y paredes que permitan mantener buena higiene”.

La edad adecuada para preparar el hogar y así evitar accidentes es antes de que él bebé nazca ya que al postergarse, se va olvidando este tema y llega el momento en que el niño comienza a gatear y en un segundo pasa un accidente ya que la prevención debe ser la principal ocupación comenta Claudia.

Si aún no preparas el hogar para la seguridad de tus hijos, aprovecha este tiempo en casa e inicia.

Decirle no al niño cuando intenta ponerle la mano a algo de peligro, no es la forma más segura de protegerlos ya que los niños son exploradores, esa es su forma de ir aprendiendo, y ellos no identifican el peligro, por lo que es responsabilidad del adulto que cada espacio sea seguro.

Los accidentes pueden ocurrir en cualquier lugar de la casa, sin embargo la especialista asegura que el baño y la cocina son los espacios donde más accidentes ocurren.

Los juguetes, aunque son para los niños representan un riegos para los menores cuando no se toman en cuenta la edad para la que fue fabricado, cada juego es creado para una edad específica, de esta manera al comprar un juguete asegúrese de ver que la edad del juego sea acorde con la de su hijo, así se evitan lesiones comenta.

A medida que los niños van creciendo, no significa que debe estar menos vigilados, todo lo contrario, las medidas de seguridad se deben ir adecuando a la edad del niño.

Según el INT (Instituto Nacional de Toxicología) de España, los principales productos con lo que los menores de se intoxican son los medicamentos, seguidos por los productos de limpieza, los cosméticos, y los productos del hogar. Y ocurren por vía oral en un 90 por ciento de los casos. Los niños menores de 1 a 5 años son los que más sufren intoxicaciones.

Estos productos deben se guardado en un lugar alto al que el niño no tenga acceso, además poner puertas separadoras en el área de la cocina para evitar intoxicaciones y quemaduras, colocar protectores a los llavines para evitar que los niños abran las puertas y se mejen los dedos o entren a un habitación sin supervisión, colocar protectores en los toma corrientes y fijar muebles como televisores y gaveteros para evitar que les caigan arriba a los pequeños.

Otra de las recomendaciones para evitar accidentes es mantener la puerta principal cerrada, de manera que el niño no la pueda abrir y salir a la calle o caer por las escaleras, asegurar el balcón o galería con mallas protectoras y no dejar las puertas que dan acceso al patio abiertas.

La mejor manera de proteger a los niños es proveerlos de ambientes seguros, a veces la supervisión directa falla, es decir el adulto puede dejar de ver al niño un minuto, pero si la casa es segura, las probabilidades de accidentes serán casi nulas.