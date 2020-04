Confinamiento e impacto neurocognitivo durante pandemia Covid-19

Diógenes Lizardo *

Santo Domingo

Desde que el pasado 19 de marzo, sin olvidar que es una fecha histórica para los quisqueyanos, la Republica Dominicana fue declarada en estado de emergencia en todo el territorio nacional mediante el decreto presidencial núm.134-20.



Es sabido por todos que a raíz de la pandemia de la Covid-19 se han afectado diversos sectores productivos y sociales que sostienen la economía nacional y la salud mental como eje fundamental de todo ser humano no ha sido la excepción, pues se hace evidente que el confinamiento puede resultar una medida eficaz para aplanar la curva de contagio generada por el SARS-Covid-2 y que a su vez traerá consigo todo un cóctel de alteraciones neurocognitivas que podrían interferir en la funcionalidad laboral y social de los ciudadanos luego que se reanuden las actividades habituales en nuestro país, razón por la que nos compete prestarle especial atención.

Con relación a lo anterior, en estos días ha sido frecuente que personas a través de las plataformas virtuales en la que realizo teleconsulta de Neuropsicología Clínica me digan “Siento que pierdo la noción del tiempo, me cuesta trabajo saber qué fecha es hoy, ¿dígame si me estoy volviendo loco?” (Desorientación Temporal), debo resaltar que quienes refieren estas dificultades cognitivas son personas adultas sanas (cognitivamente funcionales), sin antecedentes de enfermedades de base que comprometan su funcionamiento cerebral y sin embargo precisaron que su malestar ha iniciado luego de establecerse el periodo de confinamiento.



La Desorientación Temporal es una alteración cognitiva común en las personas en condición de cautiverio o confinamiento, y se explica porque la variable tiempo es percibida por nuestro cerebro en función de las actividades que realizamos en el día a día , por lo que es de esperarse que los cambios que se observan en la dinámica cotidiana de las personas, el distanciamiento social, incluso entre las personas con vínculos cercanos tal como ocurre en la actualidad por la crisis sanitaria que vivimos en el país y el mundo, las personas podrían experimentar serias dificultades al momento de ubicarse correctamente dentro de una línea temporal marcada por el dia de la semana , y en casos de mayor afectación dificultad para identificar el mes en curso y el año.



Lograr mantenerse ubicado en el tiempo cuando nuestra rutina de actividades diarias ha sido modificada por una crisis sanitaria que nos obliga al confinamiento para evitar mayor propagación pues representa un desafío colosal, desafío que se debe muy bien afrontar tomando en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Hacer uso y revisión de nuestra agenda de actividades diarias y de fin de semana. Si eres de los que laboras de lunes a viernes, es recomendable que, a pesar del estado de confinamiento, mantener nuestros horarios de manera que nuestro cerebro experimente los cambios con respeto a los días laborables y no laborables.

- Mantener un Calendario (fechero) a la vista o disponible en tu dispositivo móvil (laptop, celular, tablet) puede resultar muy util para verificar cuales actividades haz realizado y su duración en razón del tiempo estimado, verificar las fechas de cumpleaños de familiares y amigos para evitar que te pasen por alto esas fechas tan importantes.

