El valor de documentar con fechas y respetar

XIOMARITA PÉREZ

xiomaritabaila@gmail

En estos momentos si no nos mata el coro­navirus nos matará la desinformación y el protagonismo.

El lunes me llegó un video en el cual la doctora Maribel Jorge García, encargada del departamento de Neumonía del Hospital Trauma­tológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, advierte sobre la llegada y daños que ocasionaría a la salud el “polvo del Sahara”.

Buen desmentido

Como estamos en una situación que no sabemos qué creer, pero que no importa si cerramos los venta­nales ese día que llega dicho fenómeno (como alerta, o sea, no perdemos nada), inmediatamente escuché el video se lo envié a algunas personas que sufren de asma, “pecho apreta’o”, rinitis, etc. Y luego una vecina se comunicó conmigo para informarme que el analis­ta meteorológico Jean Suriel puso en su cuenta de Ins­tagram el desmentido.

No nos alarmemos

Hoy recibo otro video de la misma doctora Jorge García desmintiendo y aclarando que el mismo corres­ponde al año 2017 y que “está siendo reposteado en todas las redes con la finalidad de alarmar a la pobla­ción dominicana, a pesar de que estamos viviendo un momento muy difícil”.

Primero confirme

En este tenor, la difusión del video se ha viralizado, pero es precisamente por la situación que estamos vi­viendo y no creo que sea por hacer daño. Lo envié a va­rias personas para que lo tomaran en cuenta y quizás no debí hacerlo, pero así como me he embrutecido con las faltas ortográficas que visualizo en las redes, tam­bién me he robotizado con varias informaciones que me las creo, me preocupan y las comparto.

Información oficial

Puntualizando, considero que quienes deben aler­tar de cualquier situación que atañe a la salud serían los representantes del Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública, los cuales trabajan man­comunados. ¿Se imaginan que todos los encargados de los departamentos de Neumología hagan un video hablando del mismo tema con opiniones diferentes?

Buscando protagonismo

Pero ustedes saben lo peor, que en ninguno de los videos se han colocado las fechas de la emisión de las declaraciones, que es vital para documentar los hechos para la posteridad. ¿Y las predicciones de la niña pe­ruana? Me imagino que bajó el índice de audiencia de esa televisora y todo por protagonizar con noticias “in­creíbles” como “la revelación divina”.