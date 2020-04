Familia 2.0 en tiempos de distanciamiento físico

Maribel Carballo

Especial para Listín Diario

Santo Domingo

La familia ha cambiado mucho respecto a las generaciones anteriores. Sin embargo, muchas veces no lo aceptamos. Queremos que sea como antaño. Subvaloramos las grandes ventajas que tenemos generacionalmente, en este nuevo estilo de ser familia. Ha variado: En positivo. Pero todo cambio positivo o no, trae consigo un reto de hacer las cosas de forma diferente. A veces, nos adaptamos rápidamente a los beneficios y nos cuesta asumir los nuevos compromisos que esta nueva familia nos presenta, pues resulta que “como lo hicieron conmigo”, hoy no funciona.

Parecía que adaptarnos al nuevo concepto familia no era suficiente y ahora tenemos que adaptarnos a otro modelo más: toda la familia está en casa. Los padres, “teletrabajando” o no, pero en casa; los hijos, dando seguimiento a las tareas escolares o universitarias, desde casa. Realmente, el tiempo de estar juntos se ha multiplicado y no estábamos acostumbrados a ello. Es lógico que surjan nuevos retos, sentimientos encontrados, problemas de convivencia y comunicación.



Tenemos a nuestro favor la gran capacidad de adaptación, siempre y cuando, los líderes familiares, ya sean, ambos padres o cualesquiera que sean los adultos que dirijan la comunidad familiar, adopten las actitudes y reorganicen las rutinas de la familia, siempre en consenso hasta donde la edad de los menores lo permita, y mediante una comunicación asertiva.



En cuarentena o no, la familia 2.0 es distinta porque:



Primero, se dice que en República Dominicana el 40% de las familias es uniparental. La gran mayoría, lideradas por mujeres.



Segundo, todos los modelos familiares coexisten hoy día: familias con ambos cónyugues, uniparentales, adultos de un mismo género, abuelos, tíos; presentes o no... Todos, modelos que pueden proveer a la comunidad familiar el ambiente de amor, respeto y comunicación necesarios para acompañar a los niños y adolescentes en su proceso de maduración. Para guiarlos en valores esenciales y hábitos saludables, que les servirán de herramientas para convertirse en adultos felices, realizados, excelentes ciudadanos y personas que no sólo viven para sí mismos, sino que también están conscientes de su labor y necesario aporte a la sociedad.



Tercero, el entorno social y económico que rodea a la familia 2.0 es un entorno globalizado, diverso; difícil de mantener fuera de las paredes del hogar pues entra a ella continuamente a través de la tecnología.



Cuarto, la tecnología permea todas las actividades personales y familiares: la comunicación, el trabajo, la información, la diversión y hasta los modelos de vida a seguir, con los ‘influencers’ y celebridades cuya notoriedad llega a sustituir el liderazgo de los padres por el de ellos, si lo permitimos.



Partiendo de que esto nos caracteriza como familia del siglo XXI, pasemos ahora abordar solamente los retos actuales, de la situación de confinamiento que estamos enfrentando, dando ideas de cómo sobrellevarlos de la manera más constructiva. Como todo reto, podemos convertirlo en un problema que nos divida o convertirlo en una oportunidad que nos haga crecer:

1ro. Tu familia es tu reflejo. El tuyo y de tu relación de pareja, si la tienes. Si quieres una familia feliz, equilibrada, armoniosa en medio de la cuarentena, descubre primero tú esa felicidad, esa estabilidad y equilibrio. Vívelas y solo después, construye una familia también feliz.

Recuerda que tus hijos aprenden lo que ven y viven y no lo que les predicas sin darles el ejemplo.

Si estando tanto tiempo juntos, entiendes surgen temas, que la distancia del trabajo o la escuela, hacía que se mantuvieran poco evidentes, es el momento de afrontarlos con madurez. En caso de necesitar apoyo psicológico, muchos psicólogos están ofreciendo sus servicios en línea… No duden en apoyarse de buenos profesionales para salir adelante: este hermoso proyecto familia, vale la pena!

2do. Tener una familia feliz consume mucho tiempo, energía y paciencia. Llevar a tus hijos hasta la edad adulta, siendo jóvenes y adultos de bien te tomará más energía emocional y sabiduría que armar un negocio exitoso. Si tu prioridad es tu carrera profesional, debes de estar consciente de que tu familia se verá afectada.



Ahora más que nunca, la paciencia es “la perla de las virtudes”. Convivir tanto, nos multiplica la dosis que necesitamos. Cultiva tu paciencia a través del silencio: haz las tareas de la casa en conciencia plena y en silencio; si sabes meditar, hazlo; realiza las actividades dando el 100%, con detalle y excelencia. Estas actitudes multiplicarán tu capacidad de paciencia contigo mismo y con tu familia

3ro. Para no drenarte en tiempos de cuarentena: reestructura junto con tus hijos (siempre que estén en edad de hacerlo contigo) la rutina diaria. Incluye:



1.Tiempo de contribución con las tareas de la casa. Según la edad: hacer la cama, mantener limpio y ordenado el baño de uso y la habitación, son responsabilidades de cada miembro de la familia. Varones y Hembras. Si nunca han estado involucrados en las tareas del hogar, distribúyelas gradualmente y según las preferencias. Seamos sabios, para no crear una resistencia que nos perjudique. Tiempo de trabajo: los niños y adolescentes, siguiendo sus tareas escolares o universitarias. Los padres, sus labores profesionales



2. Un espacio de trabajo para cada miembro de la familia, sin interferencias, con la ventilación e iluminación adecuadas. Con todo lo necesario a mano



3. Tiempo de compartir en familia: tenemos la oportunidad de oro, de reconectar ahora que estamos juntos presencialmente: cocinar juntos nuevas recetas, arreglar juntos algo de la casa, hacer algún proyecto de jardinería o manualidad para embellecimiento y disfrute del hogar, jugar juegos de mesa, sesiones de karaoke, etc.



4. Los chicos, una vez terminadas sus labores escolares, querrán tiempo de juego con tecnología, conectarse a las redes sociales. Esto debe ser permitido y a la vez regulado: establecer juntos el tiempo que dedicarán a estar conectados con los que están lejos o bien, el tiempo de videojuego. Los padres están llamados nueva vez a dar el ejemplo en este momento.



5. Tiempo de lectura. Esta circunstancia es ideal para que algún adulto del hogar lea en voz alta y comente algún libro que sea de interés para los pequeños o para los grandes….o para todos! O bien, para que individualmente todos en la familia comiencen a disfrutar de otras fuentes de información, no visuales, como los libros. 6. Recuerden que los libros desarrollan nuestras capacidades cognitivas, así como de expresión a través de la lengua; desarrollan la precisión del uso de las palabras, despiertan la imaginación y creatividad.



7. Mantén la salud física y mental: aprovecha para mejorar los hábitos alimenticios, saquen tiempo para ejercitar, cada uno individualmente o en familia. Saquen tiempo para orar o meditar, según las creencias de cada uno. El silencio interior, el recogimiento, la oración, son fuentes de paz con las que contamos, ahora que tenemos más tiempo disponible.



8. Evita la sobre información y discierne las fuentes para no recibir todo lo que te envían como bueno y válido. La sobre información también angustia y la angustia genera miedo, temor; baja las defensas y nos hace más proclives a enfermarnos, aparte de crear un ambiente negativo y poco favorable para la convivencia



9. Mantén la comunicación con el centro educativo de tu hijo, si está en etapa escolar. Alertarles de cualquier inconveniente que estén presentando para dar seguimiento a los programas enviados. Entiende que para las escuelas y colegios, todo este estilo de trabajar es nuevo y están aprendiendo junto con las familias a hacerlo de la forma más eficaz posible.

Al final, la cuarentena que ha provocado el Covid-19, la situación nos deja un mensaje claro: por más capacidad de adquirir, de comprar, por más bienestar económico y prosperidad; por más tecnología que pongas en manos de tus hijos; es tu caracter, tu capacidad de gestionar tus emociones, tu forma, de comunicarte con los demás, cómo vives en salud física, mental, emocional y espiritual, lo que hará de tu familia un hogar y un núcleo feliz.

El colegio CEMEP

Fue fundado hace 20 años, tiene dentro de sus prioridades, orientar a la familia a lo largo de todos los años que comparte con la comunidad escolar, así como a través de las distintas etapas del desarrollo que van viviendo sus hijos.

*La autora es educadora, fundadora y directora del Cemep