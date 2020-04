El sueño de un refugiado español en RD

Carmenchu Brusíloff

En medio de este caos provocado por la pandemia del Covid-19, un escritor es­pañol residente en Santo Domingo pu­blica una novela histórica. Sé que atraerá la atención de descendientes y relaciona­dos de refugiados españoles que vinieron a República Dominicana en 1939-40, pero asimismo de quienes sin ser refugiados llegaron en años posteriores (y has­ta anteriores). Hablo de ‘El sueño de un refugiado’ cu­yo autor es César García Macarrón. No, no la tengo ni la he leído pero según me cuenta Carolina Cuevas, su agente literario, el argumento está basado en los an­tecedentes y desarrollo de esa época concreta.

Tres son los personajes protagonistas

La Guerra Civil es el hecho que marca el devenir de los acontecimientos narrados en ‘El sueño de un re­fugiado’. Y son tres sus personajes protagonistas: Be­nito, de 15 años que es parte del bando republicano en España; Nicolás, quien nace en Madrid en 1931 y Ayoze, que nace en Gran Canaria y llega a República Dominicana en 1955, dentro del acuerdo alcanzado entre los dictadores Franco y Trujillo para alentar la incorporación de trabajadores españoles a las colo­nias agrícolas. ¿Te interesa leerla? La consigues, por ahora, en Amazon, tanto en edición impresa como di­gital.

Gala virtual de la Ópera Metropolitana

¿Eres amantes de la ópera? Este sábado 27 tienes la oportunidad de asistir desde la comodidad de tu ho­gar a la gala que la Metropolitan Opera ofrecerá des­de Nueva York de manera virtual y gratis. Participan más de 40 artistas, según nota que recibo enviada por el Ópera Club desde el Centro León. La hora: 1:00 de la tarde. La Gala at Home estará disponible hasta las 6:30 p.m. del día siguiente en el sitio web de la Met. Aprovecha este acontecimiento musical excepcional que es parte del movimiento por mantener el disfrute del arte en estos días de confinamiento.

Seleccionan artistas en Concurso del Arte

El jurado del Concurso del Arte del Centro León eligió ya, en forma virtual, los artistas y obras a exponer en octubre 2020. Los artistas seleccionados son Andrés Ottenwalder, Awelmy Sosa, Charlie Quezada, Ernesto Rivera, Franz Caba, Guadalupe Casasnovas, Johanna Castillo, José Minaya, José Morbán, Juan Cid, Juliany Ariza Vólquez, Lizania Cruz, Mckornin Salcedo, Me­lissa Bonilla, Milena Volonteri, Raúl Morilla, Tomás Pichardo y Yoel Bordas, individuales. Los colectivos son Juana sino su hermana y Suspicious Package.