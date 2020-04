Lista de compras: ¿Cuáles productos son los ideales ante la pandemia?

INÉS PÁEZ NÍN

Especial para L2

Santo Domingo, RD

Todos nos hacemos la misma pregunta por­que a todos nos aterra quedarnos sin alimen­tos necesarios para su­plir nuestras necesidades.

Estamos atravesando por un momento en el que la alimenta­ción debe ser nuestra prioridad en el que debemos pensar en ha­cer una ingesta inteligente, valo­rar los nutrientes y los recursos que tenemos, maximizar lo que tenemos a nuestra disposición para sacar el mejor provecho de los alimentos que adquirimos.

Es importante que compremos productos frescos ricos en vitami­na y que podamos resolver con lo que tenemos en nuestra despen­sa, les recomiendo que a partir de ahora busquemos los nutrientes de cada una de los alimentos que estamos ingiriendo.

Me encantaría que pudieras elaborar un menú semanal con el desayuno comida y cena de esta forma podrás manejar mejor tus ingredientes , trata de consumir los alimentos que ya has compra­do, es importante tener buen ma­nejo de alimentos y seleccionar bien los alimentos que tendría­mos que temer en caso de emer­gencia, en esta lista aprovecha e incluye la ingesta de vegetales frescos y a ponernos creativos y positivos con las opciones que te­nemos a nuestra disposición .

Alimentos en cuarentena Así que aquí, una lista de alimen­tos ricos en nutrientes y estables, además de productos saludables que te ayudarán a mantener los nutrientes, y a tener a tu familia satisfecha en estos momentos de pandemia y en que estamos to­dos en cuarentena.

1- Productos enlatados deben ser los principales en nuestra des­pensa por la situación

2- Verduras: una excelente fuente de fibra, vitamina C y otros nutrientes

3- Frutas: busque frutas enlata­da que no tenga azúcar agregada y las frutas frescas que tengan vi­tamina C que aparezcan, la pro­ducción del campo no ha parado, o sea, podemos tenerlas y es­tán en nuestro alcance

4- Habichuelas y guandules: todas las variedades de frijoles enlatados, son una gran fuente de proteína vegetal

5- Pastas secas: carbohidratos que nos regalan energías, recuer­da mezclarla con ingredientes nutritivos .

6- Pescados enlatados : sardi­nas , atún , salmón gran fuente de omega 3

7- Sopas instantáneas, Ramen, sopas de fideos

8- Frutos secos que se conser­van por largo tiempo

9- Leche pasteurizada

10- Compotas.

Website: cheftita.com Twitter: @lacheftita Instagram: @lacheftita Facebook:www.facebook.com/ ChefTitaTita/