Examen visual en niños

Dr. Juan L. Ubiera

juanl.ubiera@claro.net.do

La buena visión es clave para el desarrollo físico de un niño, para su éxito escolar y su bienestar general. El sistema óptico no está plenamente desarrollado en los bebés y en los niños pequeños y se requiere un insumo equilibrado de ambos ojos para que los centros de visión del cerebro se desarrollen normalmente. Si los ojos de un niño pequeño no pueden enviar imágenes claras al cerebro, su visión se puede ver afectada de formas que no podrán ser corregidas más adelante en la vida. Pero si los problemas se detectan lo suficientemente pronto, suele ser posible tratarlos con éxito.

Se deben examinar los ojos del recién nacido y realizar una prueba de reflejo rojo (un indicador básico de que los ojos son normales). Si el bebé es prematuro o está en alto riesgo por problemas médicos debido a otras causas, si tiene signos de anormalidades o tiene una historia familiar de trastornos serios de la visión en la niñez. Se debe realizar una valoración a los seis meses y al cumplir un año de edad. A los tres y 3Ω años, debe hacerse otra evaluación ocular.