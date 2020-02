Maquillaje: Para la mujer vanguardista

Laura Ortiz Guichardo

Santo Domingo, RD

El maquillaje profesional ya no solo se utiliza para bodas y eventos especiales. Gracias al auge que han tenido las redes sociales, en las que todo el mundo quiere lucir bien en las fotos que publica, y la cada vez mayor visibilidad de los ‘makeup artists’, esto ya se ha convertido en el complemento indispensable de todo atuendo.

Con la intención de satisfacer estas nuevas necesidades, es que la gente de Amway decide crear Artistry Studio, una amplia línea de productos de belleza y cuidado personal inspirados en las ciudades más emblemáticas y encantadoras del mundo.

Su enfoque es la mujer joven y vanguardista, ya que, según comenta Yolanda Linares, ejecutiva de la marca, a diferencia de los tonos de las otras colecciones del portafolio, esta edición, inspirada en Bangkok, cuenta con colores como rosado, azul, naranja, rojo y tonalidades con brillo. “Antes estábamos enfocados en colores más neutros, pero esta es totalmente moderna para quienes buscan estar a la moda con las últimas tendencias”.

A esto, Linares agrega que no deja de ser una colección versátil, ideal para cualquier ocasión. “Puedes usarla para ir a trabajar de día, pero igual puedes agregarle un toque de brillo y un labial en un tono más oscuro para salir de noche”.

Piel sana de base

Para que el maquillaje tenga el resultado esperado, debe haber un cutis bien cuidado como base. “Haces poco con aplicarte un maquillaje bonito si tu piel no está bonita. Cuando no hay un buen cutis de base el maquillaje no queda tan bien como cuando si hay una piel sana”, dice Linares.

Remover el maquillaje antes de dormir, seguir rutinas de cuidado diario con productos específicos para el tipo de piel y aplicar filtro solar cada cuatro horas durante el día, son algunas de las recomendaciones para mantener la piel en óptimas condiciones.