¡Un nuevo comienzo!

Si tu corazón se ha llenado de culpa, sintiéndote tan perdido que has deseado no estar vivo. Si has entendido que mucho te has equivocado y que por eso casi todo te sale mal. Si percibes que los problemas te golpean fuerte y ya no puedes más, aunque no lo creas, este es tu mejor momento para comenzar de nuevo, para dar los pasos más importante de tu vida. Para eso, es necesario que te extienda una mano de perdón, que te deshagues de la culpa, y que acojas el arrepentimiento, y te obligues a hacer poco a poco lo que disciernas conveniente. Me imagino que tienes personas a las que le importas mucho y con las que puedes contar. Es bueno que ores a Dios, Él te comprende más que nadie. Permítete llorar, pero luego seca tus lágrimas, y lucha para que te mantengas de pie, avanza y que nada te detenga. En el nuevo comienzo puede estar tu felicidad.