La confusión de los nombres de pila

No entiendo por qué los padres se complican poniéndoles nombres a sus hijos de artistas, actores y gente famosa. No es que sean raros, ni siquiera para pronunciarlos, son sencillos y comunes, pero son incómodos de escribir convirtiéndose en un dolor de cabeza cuando van a declararlos a las oficialías.

Fallas al declararlos

Y no solo eso, es que siempre se cometen errores, porque cuando el escribiente le pasa al declarante una copia para que revise el Acta, por si acaso el nombre está mal escrito, van tan apurados a declararlos que no atinan a leer bien y como esos nombres solo varían en un par de letras le da el ‘‘visto bueno’’.

Otro inconveniente

Este problema no se queda ahí. Cuando lo inscriben en un centro educativo, aunque el empleado tiene el Acta en sus manos, escriben lo que sea. Luego sacar el pasaporte, la cédula de identidad, otro problema. Cuando contraen matrimonio es otro caso. El asunto es que en estas oficinas siempre hay un departamento de corrección.

No pego una

Analizaré algunos nombres: Gissel, Gisselle, Gisel, Yisel, Yicel, Yicelle, Ghisel, Ghisselle. Yhovanny, Yovany, Yovani, Yovanny, Yobanny, Yobani. Jonatan, Jhonatan, Johnatan, Johnathan, Jonathan, Jhonattan, Yonattan, Yhonatan. Johanny, Jhohany, Jojanny Jhojanny. Johnny, Johny, Jhonny, Jonny, Yoni, Yony. Es muy raro que yo “pegue” una, siempre tengo que recurrir a la persona nombrada. Johan, Johan, Jhoan, Joan, Yoan, Yhoan, Yohan. Si se fijan, son principalmente las letras G, H, J y W.

Y pensar que a los que les pusieron esos nombres estaban recién nacidos.

Una legislación

También ocurre con dos y tres nombres y solo los llaman o responden por uno. Y no solo eso, tienen apodos. ¿No se podría legislar para que esos nombres desaparezcan del mapa, para bien de los “dueños” de los mismos y de los escribientes?

¡Ni yo me salvo!

A mis hijas les puse un solo nombre: Nathalia, Noelia y Amelia y les confieso que se me extravían los nombres cuando las llamo, pero este no es el tema que estamos tratando ¡ja, ja,,ja, ja, ja! ¿Verdad? Y ya terminando esta columna pienso en Nathalia, Natalia, Nathaly, Nataly y Natalie. ¡Ni yo me salvo! Por lo menos son nombres musicales, uno de mis pasatiempos favoritos. Es preferible buscar en el Almanaque Bristol o en la guía telefónica, porque es injusto. Ojalá que los citados no me hagan un lío con pancartas.