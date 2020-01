A veces es mejor no compartir

Xiomarita Pérez

Como persona pública trato de cuidarme, porque en esta sociedad ya todo es creíble. En una página publican la muerte de un artista y lo compartimos como si fuéramos robots; alguien envía un video o fotos de un accidente y lo comparten en todas las redes sociales, hasta en noticiarios de televisión y es “creíble” porque la persona estuvo en el lugar del hecho.

Programas

En menos de dos días he visto dos vídeos en Youtube de dos programas de televisión y pienso que nos estamos volviendo locos. Uno de los videos es comentando sobre la persona que tiene prisión preventiva por violar a una infante que los demás presos abusan de él y mientras sigue comentando pasan imágenes de violencia de parejas.

El segundo video es de otro comunicador, el cual comenta sobre maldades que hace una doméstica a los dueños de la casa y para hacerlo creíble presenta los “hechos”.

Llamado a la sociedad

Este contenido es un llamado a la sociedad dominicana que está cansada de ver, escuchar y sentir tantas informaciones negativas, que muchas veces no sabemos si son ciertas, no sabemos si es para hacer daño, no sabemos si es para desviar la atención, no sabemos si es para que perdamos la capacidad de asombro.

Seamos críticos

Recuerden que muchos comparten las noticias malas, pero cuando se desmienten nadie comparte, existen muchos montajes, las personas pueden editar un video y cambiarle el contexto. Sean críticos y analicen antes de compartir y seguir propagando medias verdades.

Montaje

Ambos videos los veo como un montaje. El primero es como una novela mal hecha y el segundo, si observamos el entorno donde se encuentra, no es de una persona que pueda pagar un servicio doméstico, ni una persona que pueda pagar un equipo de cámaras de seguridad tan modernas y colocarlas en todos los sitios de su casa. Me molesta que en el video se mencione la nacionalidad de la persona de servicio.

Cualquier persona en una situación precaria, de maltrato y de poco respeto podría hacer eso en forma de venganza, sin tener que ver con la nacionalidad. Conozco muchos casos sobre el tema.