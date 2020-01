Empanadas con sabor criollo en NY

Carmechu Brusíloff

Con recetas criollas, que no se limitan a empanadas, sino que incluyen croquetas de Tía Fabia y muchas otras apetitosas preparaciones, abrió este fin de semana en Nueva York sus puertas Empanadas RD.NY. Este local funciona en la 854 Southern Boulevard, en el Bronx, en una zona donde viven muchos dominicanos. Felicitaciones a quienes se fajaron durante más de un año para hacer realidad esta idea.

Pasadía en azotea de hotel en ZC

Hoy es día de la Altagracia, y muchas personas permanecen en la capital. Para ellos, el Hotel Billini, en una casa restaurada y reformada de la Zona Colonial, ofrece hoy un BBQ Day Pass para toda la familia. Tiene lugar en la azotea del edificio, junto a la piscina, con una espectacular vista de la ciudad y del templo aledaño: la iglesia Regina Angelorum. Una buena idea para cambiar la rutina.

Envases de galletas que confunden

Tuve la oportunidad de probar unas galletas deliciosas. Sin embargo, la funda en que venían no indicaba que eran galletas sino ‘Almendras rellenas de turrón’. Me preguntaba cómo podrían rellenar las almendras. Obviamente, no lo hacían. Eran galleticas wafers en forma de almendra, como el dibujo que de ella aparecía en el envase. Cuando miré de nuevo el envase descubrí que en inglés, pero en letra chiquita, decía ‘wafers’. ¿Era engaño o equivocación? Las galletas eran extranjeras, que conste.

Hay que leer los ingredientes

Y hablando de galletas, me ocurrió con una lata que en su tapa especificaba chips de chocolate. Todo muy bien hasta que la mastiqué. Sí, tenía chocolate, pero además sentí una pelusita que sabía a coco. Voltee la lata y al leer los ingredientes ahí estaba el coco. De haberlo sabido no la hubiera comprado... Sin duda, la próxima vez leo los ingredientes.

En Jarabacoa: piezas de adorno

Un lector de Menudo me envía unas fotos de artículos que vende una tienda de Jarabacoa, donde elaboran piezas de decoración en madera y otros materiales, para casas de campo y hasta de playa. Entre ellos la silueta colorida de un gallo que sobresale en altorrelieve colocado en un cuadro. Interesante. No anotó el nombre, pero sí el teléfono. Helo aquí: 809-710-0492.

Botellas de plástico sirven de pago

El mismo lector mandó un dato sumamente curioso: en Roma, para reducir el problema de los residuos plásticos y reciclar estos, se puede pagar el billete de tren con botellas plásticas. Hay que utilizar una aplicación llamada MyCicero.