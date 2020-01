¿Qué se celebra este 19 de enero?

Agencias y Redacción

El 19 de enero se celebra el Día Mundial de la Nieve, con el objetivo de promocionar los deportes blancos y el disfrute de la naturaleza.

Este día fue proclamado por la Federación Internacional de Esquí, y se celebra en todas las estaciones de esquí del mundo, con actividades que invitan a estar en contacto con el blanco elemento.

La nieve es muy beneficiosa para el medio ambiente, ya que forma parte del ciclo del agua. La nieve que se acumula durante el invierno en zonas de montaña funciona como un almacén de agua que se libera en primavera con el deshielo y que va a parar a los embalses y a los ríos.

OTRAS EFEMÉRIDES

En un 19 de enero, pero de 1880, el Congreso de los Diputados español vota la abolición de la esclavitud en Cuba.

1722.- Un incendio destruye el Coliseo de México, considerado el primer recinto teatral de la Nueva España.

1899.- Llegan a Sevilla los supuestos restos mortales de Cristóbal Colón, transportados por el vapor "Giralda".

1910.- Un incendio destruye el palacio de Ciragan, en Constantinopla, sede del Parlamento turco.

1921.- Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica firman en San José de Costa Rica el Pacto de Unión de Centroamérica, que apenas duró un año.

1937.- Inauguración en Salamanca de Radio Nacional de España.

1966.- Indira Gandhi es elegida jefa de Gobierno de la India, en sustitución del recién fallecido Bahadur Shastri. Es la primera mujer que ocupa este cargo.

1984.- El presidente argentino, Raúl Alfonsín, ordena el encarcelamiento del general Camps, como responsable directo de la "desaparición" de 5.000 personas.

1985.- Mueren 41 personas en Cuba al estrellarse un avión en San José de las Lajas.

1992.- Zheliu Zhelev, jefe de Estado de Bulgaria desde 1990, es ratificado en su cargo en las urnas y se convierte en el primer presidente del país elegido democráticamente.

2002.- Tras casi 20 años de guerra civil en Sudán, Gobierno y guerrilla firman en Suiza un acuerdo de alto el fuego por seis meses en la región los Montes Nuba.

2006.- Mueren 44 eslovacos de las Fuerzas de Paz en Kosovo al estrellarse un avión militar en Hungría.

.- El Parlamento Europeo elige una comisión de 46 miembros encargada de investigar las posibles actividades ilegales de la CIA en Europa.

.- La NASA lanza la sonda "New Horizons" hacia Plutón.

2010.- La aerolínea japonesa Japan Airlines (JAL), la mayor de Asia, se declara en bancarrota.

2012.- La empresa fotográfica Eastman Kodak se declara en quiebra.

.- El FBI cierra el portal de descargas Megaupload y su fundador, Kim Dotcom, es detenido en Auckland, Nueva Zelanda.

2013.- Un asalto terrorista a la planta de gas argelina de In Amenas se salda con la muerte de 38 civiles (37 de ellos extranjeros) y 29 terroristas.

2014.- Manifestantes y policías protagonizan enfrentamientos en Kiev junto a la sede del Gobierno de Ucrania, tras una multitudinaria manifestación en la plaza de Independencia.

2019.- El jurado que revisa la condena del hispano-estadounidense Pablo Ibar le declara culpable del triple asesinato cometido en Florida en 1994.

NACIMIENTOS

1809.- Edgar Allan Poe, escritor estadounidense.

1839.- Paul Cezanne, pintor impresionista francés.

1920.- Javier Pérez de Cuéllar, diplomático y político peruano, exsecretario general de la ONU.

1921.- Patricia Highsmith, escritora estadounidense.

1923.- Eugenio de Andrade (seudónimo de José Fontinhas), poeta portugués.

1924.- Jean-François Revel, periodista y escritor francés.

1943.- Larry Clark, cineasta estadounidense.

1949.- Robert Palmer, cantante británico.

1952.- Helen Mack, promotora de los derechos humanos guatemalteca.

1959.- Sofía de Habsburgo, archiduquesa de Austria y modelo.

1964.- Ricardo Arjona, cantautor guatemalteco.

1969.- Pedja Mijatovic, exutbolista montenegrino.

DEFUNCIONES

1819.- Carlos IV, Rey de España.

1947.- Manuel Machado, escritor español.

1987.- Gerald Brenan, escritor británico, hispanista.

1999.- Jacques Lecoq, actor francés.

2000.- Bettino Craxi, político italiano.

.- Hedy Lamarr, actriz e inventora austriaca, precursora del Wifi.

2003.- Francoise Giroud, escritora, periodista y exministra francesa.

2006.- Tony Franciosa, actor estadounidense.

2007.- Denny Doherty, cantante canadiense, fundador de "The Mamas and the Papas".

2016.- Ettore Scola, cineasta italiano.

2017.- Miguel Ferrer, actor estadounidense.