La primera Ciudad de la Literatura del mundo

Edimburgo, Escocia, inauguró hace quince años la red que conforman las 28 Ciudades Literarias designadas por la UNESCO alrededor del mundo al día de hoy. No es de extrañar la primacía, esta original ciudad cargada de magia y tradición literaria no solo guarda el legado de sus escritores en todas sus esquinas, sino que lo difunde con una sorprendente creatividad. La capital escocesa exhibe el monumento de mayor altura dedicado a un escritor. La imponente estatua del poeta, novelista y editor Sir Walter Scott vive desde 1846 en los jardines de Princes Street. La cuidad posee además la única estación ferroviaria en el globo terráqueo con nombre de novela, en honor al primer ciclo de novelas históricas que publicara Scott en 1814: Waverley, considerada uno de los primeros best seller.

Llamada durante la Ilustración “La Atenas del norte” es la cuna de afamados escritores que se extiende desde los genios de la Ilustración hasta sus aclamados escritores contemporáneos. Sir Arthur Conan Doyle, (Sherlock Holmes), Sir Walter Scott (Ivanhoe y Rob Roy) y Robert Louis Stevenson, La Isla del Tesoro, Dr. Jekyll y Mr Hyde), forman parte de sus numerosas leyendas históricas dentro del mundo literario. Hace apenas cinco días Edimburgo despidió a más de novecientos escritores y miles de lectores de todo el mundo quienes disfrutaron durante 16 días del clásico Festival Internacional del Libro edición 2019, considerado el mayor festival literario del planeta.