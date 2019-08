La vida no espera

Alicia Estévez

alicia.estevez@listindiario.com

“Le decía a una joven que cuando nos quedamos sentados en una esquina de la vida, porque aún no hemos tomado una decisión sobre el rumbo a seguir, no sentimos, en ese momento, la inspiración necesaria, o no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo que requiere ponernos de pie y echar a andar, el hecho de que permanezcamos quietos, no significa que la vida se va a detener, porque ella no espera por nadie.

Las consecuencias llegan

Igual si te levantas y tomas hacia la izquierda, la derecha, el centro, decides retroceder o permanecer en el mismo lugar, cualquiera de estas opciones que elijas, traerán sus consecuencias para ti y para tu futuro, no hay forma alguna de que el destino se paralice mientras te lo piensas, le expliqué.

Una decisión

Y reflexioné. No accionar, quedarse estático, es una decisión igual que salir corriendo o escoger el camino más difícil, la puerta estrecha de la que Jesús habla en la Biblia cuando un discípulo le pregunta “quiénes se salvarán”.

Escoger lo difícil

El Señor dice que se salvarán quienes escojan la vía angosta, la que está plagada de renuncias, no así los que sigan el camino amplio, con pocos sacrificios, que lleva a la perdición, porque cobra caro lo que entrega por adelantado.

Camina

Si permanecemos indecisos, acomodados pensándonoslo, igual, esa elección tendrá su consecuencias. Y así como si escoges el camino de la izquierda, en algún momento, vas a encontrarte con los escollos que ese camino lleva, o si tomas el de la derecha, de igual modo, que si te aferras a la silla donde estás sentada, le decía yo a la muchacha, llegarán los problemas que acarrea el encontrarte allí, en un momento en que, tal vez, ya deberías andar por otros rumbos.

Dar el primer paso

Porque, la vida, ya se lo había dicho pero se lo repetí, no espera a nadie. Si te estancas, da igual, los hijos crecen, las relaciones se pudren o florecen, la gente querida progresa, se muda, o se muere. La ciencia avanza. La sociedad retrocede. Las horas, los días, los meses y los años continúan su agitado curso. Así es la cosa. De manera que lo inteligente no es esperar a que nos nazca el deseo, varíe el clima o alguien venga a remolcarnos. Lo sensato es tomar el bulto que nos tocó, ponerse de pie y dar el primer paso.

Si le sirve para algo

Mientras hablaba, la chica estuvo atenta a mi discurso pero, al final, solo asintió con la cabeza, de manera que, por si lo que dije calló en saco roto, lo comparto por aquí, igual y le sirve a alguien.