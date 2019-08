Antonio Selman Geara

Diversos jugos de frutas contienen niveles elevados de metales pesados. De 45 jugos de frutas 21 contienen niveles preocupantes de metales pesados como: arsenico, cadmiun y/o plomo, siete de los cuales tienen niveles de metales pesados que podrían ser peligrosos para los jóvenes a una ingestión diaria de por lo menos cuatro onzas y nueve de los cuales tienen niveles amenazante a las ocho onzas o más, diaria, de acuerdo a un estudio del Consumer Report.

El referido estudio halló también niveles de metales pesados que fueron similares entre productos que fueron vendidos a niños y aquellos que no lo fueron. Y los jugos orgánicos no tuvieron niveles bajos de metales que los jugos no orgánicos. USA Today (1/3), United Press International ((1/30).