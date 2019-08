Dominicana nominada a premio internacional

La cirujana oncóloga dominicana Mirna Santiago, de 35 años, recibió una nominación al Premio Internacional en Salud de la Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médica (IOCIM).

El premio, Prize to the Medical by Achievement for a Better Life, se entrega en tributo a la ardua labor que desempeñan profesionales e instituciones del área de la salud con el fin de contribuir a mejorar la vida del ser humano.

Se entregará en Cochabamba, Bolivia, en el Congreso Mundial Internacional IOCIM, que se celebrará el 28, 29 y 30 de noviembre.

Mirna Santiago Jiménez forma parte del Departamento de Cabeza y Cuello del Instituto Oncológico Dr. Heriberto Pieter y del equipo de médicos de Oncoserv.