Así fue como Damir Yusupov logró aterrizar un avión en un maizal

(AP) Moscú

Un piloto ruso que logró aterrizar su avión sin tropiezos en un maizal después de que aves chocaran con ambos motores dijo el viernes que un aterrizaje rápido era su única oportunidad y no tuvo miedo de hacerlo.



El experimentado capitán Damir Yusupov, de 41 años, dijo que cuando uno de los motores del avión se averió después de que el ave lo impactara al despegar del aeropuerto Zhukovsky de Moscú tuvo la esperanza de dar la vuelta y aterrizar normalmente, pero, agregó, el segundo motor se averió instantes después, dejándolo sin esa opción.



Aterrizó el vuelo A321 de Ural Airlines tan suavemente en el maizal que sólo una de las 233 personas a bordo tuvo que ser hospitalizada.



La hazaña de Yusupov el jueves mereció comparaciones con el "Milagro en el Hudson" de 2009, cuando el capitán Chesley Sullenberger realizó un acuatizaje de emergencia en el río Hudson de Nueva York después de que el impacto de aves averiara sus motores, salvando así la vida de las 155 personas a bordo.



"No sentí ningún temor", dijo a la prensa Yusupov en una entrevista televisada desde Ekaterimburgo. "Vi un maizal al frente y tuve esperanzas de hacer un aterrizaje relativamente suave. Intenté disminuir la velocidad vertical para que el avión aterrizara lo más fluidamente posible y planeara suavemente".



Personas en toda Rusia catalogaron a Yusupov como un héroe y el Kremlin dijo que él y su tripulación serán galardonados con importantes premios. El piloto dijo sentirse avergonzado de ser el centro de atención. "Se siente raro y soy tímido".



Yusupov elogió a su tripulación, que logró evacuar a los pasajeros, y también pidió disculpas a los pasajeros por no lograr llevarlos a su destino: Simferópol, Crimea.



"Deseo una rápida recuperación a quienes resultaron lesionados y espero que no tengan miedo de volar", agregó.



El Ministro de Emergencias dijo que 74 personas solicitaron atención médica después de aterrizar. Las autoridades de salud dijeron que 23 personas fueron llevadas al hospital, pero, a excepción de una, fueron dados de alta tras chequeos médicos.



Yusupov, hijo de un piloto de helicóptero, trabajó como abogado antes de cambiar de profesión e ingresar a la escuela para pilotos a sus 32 años. El padre de cuatro hijos ha piloteado para Ural Airlines desde su graduación en 2013 y el año pasado se convirtió en capitán.