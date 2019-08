¡No lo juzgues!

Carmelsy Confesor

Y entre ese desahogo cons-tante con Jorge, se me escapó la frase aquella “es que son hombres”..., pero esta vez su reacción fue más revolucionaria que cualquier otro día. Gritó- sí, gritó-, y entre palabras acertadas se desahogó. -“¿Sabes lo difícil que es ser hombre?”.

Yo, como mujer que “aspira al feminismo”, le dije:

-“¿Qué tan complicado puede ser ganar más y que todos se dediquen a atenderte?” Pero, su respuesta fue tan sorpresiva...

-“Lo más difícil para mí es que me juzguen solo por mi género”. Perpleja, solo atiné a defenderme diciendo: -“Como a nosotras...”

-“Poca gente recae en la cantidad de sacrificios que hacen los hombres en su día a día”, dijo seriamente.

-“¿Cómo cuáles”?, grité yo a la defensiva.

-“Lo primero es que los hombres están para hacer todo”, me explicó.

-“Enamorar, dar el primer paso...”, empecé a citar.

-“Eso viene incluido”, riendo expresó.

-“Sabes que a veces me pongo a pensar en ello, cada vez que nosotras las mujeres decimos: ‘Es que es hombre’, ‘No puede hacer dos cosas a la vez’...”

Y él continuó: “Se supone que debes proteger a todo mundo, todo el que esté cerca de ti. Pero, ¿quién se supone te protege a ti? Por ejemplo, los días del padre siempre sale algún gracioso a felicitar a las madres que también son padres...”.

No escatimé el responder: “Pero ustedes se lo buscan”.

-“Y ahí radica el problema, en generalizar. ¿Te has puesto a pensar que hay hombres diferentes que cada día actuamos bajo la mira de “es hombre”? Así como tú no quieres que piensen eres una “chapi”, yo, como hombre, tampoco quiero que me juzgues”.

Y así fue como una conversación me enseñó, realmente, que ellos también están exhaustos de las etiquetas.

Démonos la oportunidad de ver la moneda de ambos lados.