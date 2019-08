Encuentro de diseño busca 50 talentos

Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

La Fundación Diseño Madrid, organizadora del 8vo. Encuentro Bienal Iberoamericana de Diseño, busca 50 estudiantes y destacados diseñadores emergentes con ideas innovadoras y transformadoras que quieren impulsar el buen diseño. El encuentro, de enseñanza y diseño, se realiza por el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y el programa ACEORCD de capacitación para el desarrollo en el sector cultural de la Cooperación Española. El correo es encuentro@bid-dimad.org. El teléfono: 34 91 474 6780-87.

Dudas frecuentes del español

Tenerlo al lado de la computadora facilita la redacción. Es mucho más rápido que andar buscando en la web. Hablo del libro Las 100 dudas más frecuentes del español, publicado por el Instituto Cervantes y que hace unos días compré en Librería Cuesta. A la verdad que me ha sacado de apuros un par de veces.

‘Leer antes de escribir’

‘Reportero’ es el título de las memorias de Seymour M. Hersh, ‘el último gran periodista americano’. En sus páginas pude adentrarme en las interioridades del gobierno de Estados Unidos, de las agencias de inteligencia, de los estamentos militares... y de personalidades como Kissinger, Bludhorn... ¿Un consejo de Hersh a los periodistas? ‘Leer antes de escribir, y sobre todo antes de mantener una entrevista’. Ojalá todos siguiéramos este consejo.

Actor es presidente de Ucrania

El caso no es el primero. En Estados Unidos, el exactor de cine Ronald Reagan fue electo Presidente. Ahora me refiero a Volodimir Zelenski, que siendo actor de teatro se presentó a las elecciones de Ucrania y las ganó. Pese a su apabullante victoria está en contra del culto a la personalidad, y en su discurso pidió que no cuelguen su foto en las oficinas, pero sí cuelguen la foto de sus hijos y las miren antes de tomar una decisión. A ver cómo se desenvuelve este actor que por mucho tiempo interpretó a un presidente y ahora lo es de verdad.

Interiorismo Literario cumple 30 años

Celebró su 30 aniversario el Movimiento Interiorista del Ateneo Insular, creado por Bruno Rosario Candelier, que procura el desarrollo intelectual, estético y espiritual de sus integrantes. Recuerdo cuando en 1986-87 publicábamos en el Listín la página Literatura Joven y él servía de intermediario para proyectar a jóvenes valores a los que orientaba en un taller literario. Congratulaciones a este Movimiento que tanto aporta a nuestra cultura.