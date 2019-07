Carmelsy Confesor

@carmelsyc

¿Has escuchado esta frase? La aprendí con mi mejor amigo, mi padre, el que en todo momento menciono desde que tengo la oportunidad y al que siempre tengo en la cabeza cuando debo cuestio-narme cualquier acto dudoso. De él he aprendido tanto, que solo puedo agradecer por la dicha de tener un padre presente. Ese que se levantó en las madrugadas por mí –turnándose con mi madre–, que fotografió toda mi infancia –con su cámara– y que hoy día está pendiente de guardarme una “fría” cuando lo visito; el mismo que siempre entendió mi manera diferente de ser, mi perfeccionismo y mi obsesión por hacer las cosas bien. Ese hombre feliz fue el que me prohibió jugar al escondido con varones y quien me sentó a decirme las consecuencias de un embarazo en la adolescencia. Fue quien cuando me gradué de la universidad se paró a vociferar “esa es mi hija”, y el que hoy, estoy segura, está leyendo este editorial. Mi papá no es perfecto, pero es el hombre más humano, honesto y sensible que jamás haya conocido. Su rectitud, paciencia, moral y, a la vez, sensibilidad, son el ejemplo que guía mi vida. Tus modales morales, quizás te han evitado ser el hombre más rico económicamente, pero te convirtieron en mi superhéroe para siempre.