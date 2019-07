Periodismo por los niños: un premio de World Vision

Carmenchu Brusíloff

cbrusilof@gmail.com

World Vision tiene ya 30 años en el país. Y para celebrarlo convoca a un premio periodístico en torno al tema de los niños. La convocatoria está abierta hasta el 1ro. de agosto para trabajos publicados entre el 15 de julio de 2018 y el 15 de julio de 2019. Cuenta con tres categorías: prensa escrita, televisión, radio o medios digitales. ¿Las bases? Las encuentras en la Web: https://www.worldvision.org.do/

Premio al periodismo fotográfico

En cuanto a premios periodísticos, también tenemos ahora el de APEC Cultural y el Banco Popular para el Periodismo Fotográfico. Las inscripciones ya están abiertas. ¿Te interesa? Llama al 809-689- 4540 extensión 232 o escribe al e mail: apecculturalarrobaapec.edu.do

Donación de útiles escolares

Para los niños de las comunidades del Arroyazo, Paso Bajito y La Sal, cercanas a la Reserva Científica Ébano Verde, la Fundación Progressio se ocupa cada año de conseguir útiles escolares. Si estás en condiciones de donar algunos, te agradecerán llevarlos a las tienda de KR en la calle Roberto Pastoriza o en Plaza Central, o a las oficinas de la Fundación, en la calle Erik Leonard Ekmann número 14, Altos de Arroyo Hondo. En caso de tener alguna pregunta llama al 809-565-1422. Gracias, en nombre de los niños que tanto necesitan tu respaldo.

Refranes y más refranes

No es la primera vez que les menciono este libro: Diccionario de Refranes (Paremias del español dominicano), publicado por Bruno Rosario Candelier, director de la Academia Dominicana de la Lengua. De vez en cuando le echo un vistazo, pero hoy quiero reconocer la acuciosa labor realizada en su elaboración, pues fue ahora, al cabo del tiempo, cuando se me ocurrió revisar la bibliografía y me di cuenta los muchos libros, revistas y periódicos que revisaron. ¡Hasta la columna Menudo está citada en una ocasión!

Única revista infantil en RD

Habiendo desaparecido las revistas infantiles que traían los periódicos Listín Diario y Hoy, la revista Tobogán ha quedado como la única de este tipo en nuestro país. Vale la pena suscribir a tu hijo/a a esta enciclopedia infantil, pues al tiempo que se entretiene aprende de temas muy diversos. Escribe a revistatobogan@gmail.com o llama al 809-508-2353 y 809-533-2708