Virginidad ¿Edad ideal para el sexo?

FLORANYI JAQUEZ

Santo Domingo, RD

“Tengo 22 años y aun no he tenido mi primera relación sexual, soy virgen. No es que haya sido premeditado, ni que esté esperando el ‘príncipe azul’, solo es que todavía no he encontrado a la persona correcta con quien pueda tener sexo. No obstante, contrario a lo que se piensan muchas personas, incluso mis amigos se burlan de mí por llegar a esta edad y ser una ¡mojigata!”, manifiesta Laura que admite tener presión social para iniciarse en la vida sexual.

De seguro que muchas veces te has preguntado si existe una edad perfecta para perder la virginidad, pero no hay una edad ideal para tener relaciones sexuales por primera vez.

La sexóloga Heidy Camilo dice que tener un contacto íntimo sexual es una decisión muy personal que va de la mano con la responsabilidad para asumir las consecuencias que esto conlleva y depende de varios factores como las construcciones familiares y las creencias de la persona.

Según el psicólogo Mario Minaya, la virginidad es la presencia de la membrana o himen en el introito vaginal. En el caso del varón se define por la presencia del frenillo que une el prepucio alrededor del glande en el pene. Sin embargo, en temas de género siempre se le ha colocado la connotación femenina.

Carol, quien ahora tiene 24 años, dice que cada persona debe tomar esa decisión por sí misma sin ceder a presiones sociales ni de ningún otro tipo. “Probé de la ‘manzana prohibida’ con 15 años. Pese a que era una ‘inexperta de la vida’ socialmente , no me arrepiento porque lo hice estando segura y consciente de todo riesgo”.

Expertos

La edad es solo una cifra y no determina tu grado de madurez. Hay personas de 15 años mucho más maduras que otras de 25, por lo que Minaya y Camilo coinciden en que para iniciar la vida sexual, aparte de la madurez, se debe tomar en cuenta que la sexualidad no es un juego que se tome al azar.

Los jóvenes tienen que educarse y tener presente que el cuerpo no es un instrumento para regalarse, hay que cuidarlo y tomar precauciones; tanto anticonceptivos como el uso de preservativos. Si bien es cierto que es tu cuerpo, por lo tanto, tu decisión, existen muchos factores influyentes a la hora de iniciar la vida sexual. Camilo explica que uno de estos es la presión de los grupos (no querer ser el “quedado” o el “tonto”), también los cambios físicos y hormonales que llevan al deseo sexual, cosa que es normal y sano tener.

Minaya explica que las primeras experiencias sexuales pueden marcar a una persona por el resto de su vida, si la decisión es tomada bajo presión. Esto puede causar sentimientos de vergüenza y culpa en la persona.

Además de lo anterior, el psicólogo afirma que también existen consecuencias que perduran en el tiempo como pueden ser las enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados o a destiempo.

Superstición

En algunas familias la virginidad sigue siendo un tabú. El tema de la pureza se le exige principalmente a la mujer.

Libertad

Sexualidad es lo que creo, pienso y hago como persona. Mi ser hombre o mujer en uncontexto de valoración, dignidad y decoro hacia mí.

Sociedad

En el contexto sociocultural sigue siendo importante la cantidad de parejas sexuales que haya tenido una mujer antes de establecer una relación de compromiso, sea matrimonio o familia.