Un chapuzón forzado

Y sí, he vuelvo a caer de mis propios pies (las botas de rehabilitación de toda mi infancia no hicieron nada por mi pie plano).



No sé si el sol, los deseos intrínsecos de un baño de mar, o la emoción (para no llamarle torpeza) fueron los que se conjugaron para que el equilibrio del cuerpo se escapara como caballo en un hipódromo. Pero entre esa intensidad mía (lo admito) y las superganas de que todo quede perfecto, no me limito a cargar, brincar, buscar, agarrar, ceder los zapatos que llevo puestos, accesorios y demás miembros de la familia “moda”.



Pero en esa mañana que inició a las 6, el escenario fue el mar Caribe, precisamente en las aguas de Juan Dolio. Al llegar, analizamos todas las posibles locaciones y nos ubicamos en una especie un mirador-restaurante. Ya con todo en pie, iniciamos las sesión de fotos.



De un momento a otro, la hormiga de la curiosidad me picó sigilosamente y el veneno de “salir de lo planeado” se expandió por todo mi ser. Sí, a Carmelsy se le ocurrió cruzar un pedacito de mar (no parecía profundo) y hacer una toma en unas piedras cautivantes que me llamaban sin hablar (risas).



Al largo vestido de la modelo había que agarrarlo, pero nadie andaba con el vestuario adecuado para bajar por las escaleritas del mirador donde nos encontrábamos, y cruzar hasta llegar a las hermosas piedras.



- “Yo bajo para recibirla y que no se moje el vestido”, digo sin pensarlo una sola vez.

Y así lo hice, me quité los zapatos y empecé a descender las escaleras... un escalón, dos escalones, tercer escalón... Solo recuerdo el golpe y terminar nadando en el “pedacito” de playa que solo llegaba a mis rodillas (como todos pensaban). Nadie contó con que la marea estaba alta y que quien escribe, terminaría literalmente empapada, a 61.3 km de su casa, sin otro cambio de ropa...

Les juro que no lloré, porque la risa de mi equipo fue tan grande, que al final tuve que reír también.

Post data: Agárrese bien cuando baje por una escalera, y tenga siempre, siempre, un cambio de ropa en su carro (risas)