Yaris Cedano: la 'top model' que vive a intensidad en la ciudad de Nueva York

OH!MAGAZINE: EN 2013 SE INICIÓ EL APOGEO DE TU CARRERA. ¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE QUE HAS COSECHADO AL DÍA DE HOY?

YC: Una vida llena de aventuras y conocer mucha gente interesante. He viajado con mis padres y ha sido lo que más felicidad me ha traído y, mira que mucha felicidad ha habido. He leído mucho también, con tanto tiempo en la silla preparándome el pelo (risas).

OH!MAGAZINE: TENGO ENTENDIDO TIENES UNA FUNDACIÓN JUNTO A TU FAMILIA. ¿DE QUÉ SE TRATA?

YC: Se llama Fundación Proteína y hacemos proyectos con los cuales se benefician familias con niños o ancianos. La meta de cada misión es ayudar a estas personas con algo que pueda seguir ayudándolos a largo plazo. El último proyecto consistió en una jornada de 10 días atendiendo a niños y ancianos con problemas de postura y escoliosis, entre otras situaciones relacionadas. Queremos repetirlo, porque es una necesidad que existe en mi pueblo, Higüey.

OH!MAGAZINE: LA PERMANENCIA Y CONSTANCIA EN EL MUNDO DEL MODELAJE... ¿CUÁL HA SIDO TU CLAVE?

YC: Estoy muy agradecida porque siempre entendí que la carrera iba a ser cortita, pero aquí estoy aún, y es el único trabajo que he tenido en mi vida (a parte de producciones que he hecho). Creo que me ha ayudado el hacer muchos amigos buenos, que siempre me mantienen muy contenta con su compañía, y también el siempre tratar de mantenerme ocupada. Así, en las temporadas en que el modelaje ha sido lento, no me he desesperado, y luego todo vuelve a la normalidad.

OH!MAGAZINE: ESTUDIASTE ARTES LIBERALES. ¿DE QUÉ MANERA PONES EN PRÁCTICA LO APRENDIDO?

YC: Me ayudó a aprender a exponer mis ideas por tantos ensayos que tuve que escribir, y también creé el periódico de la universidad. Ahora me interesa más la medicina natural y la nutrición, y cómo las hierbas y suplementos funcionan tan bien para curarnos y mantenernos sanos. Creo que el haber estudiado Artes Liberales me ayudó a entender que, en lugar de políticas, me interesa más la naturaleza y sus poderes.

OH!MAGAZINE: SI TE LLEGARA EL MOMENTO DE RETIRO, ¿A QUÉ TE DEDICARÍAS?

YC: Medicina natural, siempre estoy leyendo acerca de remedios naturales y educándome acerca de todos los avances que se ha hecho en esta área.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ FORMASIEMPRE PARTE DE TU RUTINA ALIMENTICIA?

YC: Vegetales, siempre hay que comer vegetales y alimentos con fibra. En la mañana es café y una banana, antes de la avena o de dos huevos hervidos. Y agua, tomo muchísima agua, así como café o té, no bebo ninguna otra bebida.

OH!MAGAZINE: Y DE LOS TRUCOS DE BELLEZA, ¿ALGUNO QUE HAYAS HEREDADO DE TU MADRE O ABUELA QUE SIEMPRE PRACTIQUES?

YC: No de herencia, pero siempre me quito el maquillaje en la noche y, a veces, me lavo la cara con yogurt y limón. Me hago mascarillas cada semana, e ingiero agua con limón cada día, es el mejor truco.

OH!MAGAZINE: MARCAS DE PRIMERA, LAS PASARELAS MÁS IMPORTANTES DE TODO EL MUNDO…¿CUÁL ES ESA COSA QUE TE FALTA Y QUE TE SIGUE MOTIVANDO A LEVANTARTE DÍA TRAS DÍA?

YC: Hay tantas porque, además, siempre hay nuevas. Ahora me gusta más la moda que antes, así que “here we go!” Y bueno, las dominicanas acabando. Todas tan naturales y auténticas… que felicidad me da ver esto y estar en este momento.

OH!MAGAZINE: LAS MODELOS, OBVIAMENTE, RECIBEN MUCHA PRESIÓN ESTÉTICA, DEBEN VERSE Y SER LOS MOLDES PERFECTOS. ¿CÓMO LOGRAS EL BALANCE PARA QUE NO TE AFECTE? ¿ACASO TE SENTISTE EN ALGÚN MOMENTO ACOMPLEJADA POR ALGO?

YC: A uno siempre le afecta, así que hay que meditar siempre y orar (a quien ores) por mantenerte positiva y nunca competir con nadie que no sea tú misma. A mí me ha pasado por temporadas de que no me gusta esto de mí, y luego resulta que me gusta; así que hay que tener paciencia y apreciarse como una es.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ CREES HACE FALTA EN EL MODELAJE DOMINICANO?

YC: Ahora mismo está tan bien con tantas chicas triunfando, pero yo diría que ahora deben tomar en cuenta a las chicas con más peso, porque es un mercado grandísimo.

OH!MAGAZINE: LA APERTURA DE LA MODA EN RD ES UN HECHO, ¿QUÉ LE ACONSEJAS A LAS CHICAS QUE ESTÁN INICIANDO ESTE SUEÑO?

YC: Sean perseverantes y disciplinadas, la disciplina es muy importante por que te ayuda a ser fuerte mentalmente y a crear buenos hábitos. Aprecien la oportunidad y trabajen rigurosamente por lo deseado, pero no pierdan su autenticidad y su dignidad por nada.