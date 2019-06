Juan F. Puello Herrera

1 Juan 4,7-16

“Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor”. El conocimiento de Dios no puede asociarse al intelecto humano porque sería una forma de desvirtuar lo que es la esencia del mensaje evangélico. Solo el amor es capaz de lograr la cercanía con Dios porque aquí reside su debilidad.