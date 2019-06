La familia Almánzar

Xiomarita Pérez

Emigró a Estados Unidos a principios del año 2000, cuando sus tres varones eran preadolescentes, una etapa difícil para hacer un cambio cultural tan drástico. ¿Por qué siempre se comenta que los hijos varones no son fáciles de formar, que el carácter es fuerte y que son desobedientes? ¿Cuáles son las razones?

Soy testigo de la crianza de estos muchachos, cuya infancia se desarrolló en Sabaneta, La Vega, y cuando llegaron a Estados Unidos sufrieron todo tipo de burlas, porque los zapatos tenis que usaban no eran “de marca” ni lucían nuevos y también porque no andaban en la calle.

Son hijos que le “besan la mano” a sus padres y le dan a ambos un beso en la mejilla, como símbolo de respeto y cariño. Esta acción la he visto en pocas familias, porque culturalmente no se estila, no es costumbre que los hijos varones besen en la mejilla a su padre.

Hijos amorosos, obedientes, íntegros, trabajadores, solidarios y lo más importante es que tienen como centro su familia y están enfocados en lo que se han propuesto. Los tres tienen casa propia, lo menciono porque es algo extraño en jóvenes de esa edad, siempre han sido muy educados y acuden a sus padres para obtener consejos y más que todo se nota ese aprecio que le tienen a sus padres. Entre ellos se consultan los problemas y los proyectos que tienen en mente, se apoyan y siempre están juntos sin necesidad de buscar un motivo especial más que el compartir. De verdad que da gusto ver una familia con una relación tan sana y recíproca.

Hoy, esos jóvenes adultos ya casados y con hijos están aportando sus conocimientos y su formación de hogar a Perth Amboy, ciudad de New Jersey. El mayor, quien se desempeñó como paramédico, es Luis Almánzar (Robertico) y Romer Almánzar, ambos actualmente oficiales de la Policía de New Jersey y el menor, Robert Almánzar (Nené), reside con su esposa e hija en Tennessee y trabaja en tecnología y comunicaciones.

Sus padres Luisa y Roberto deben sentirse orgullosos y satisfechos por la formación integral que les inculcaron a estos tres varones, que son hijos, esposos y padres ejemplares.