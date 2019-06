¡Todos por el país!

Sabrina Brugal

Buenos días a todos mis queridos lectores. Esta columna es especial, pues hoy no he querido contarles sobre algunos de mis viajes. Quiero seguir apoyando mi hermoso país, y aprovecho para pedirles a todos que lo hagamos. República Dominicana nos pertenece y no podemos permitir que una campaña injustificada nos ponga en el “ojo del huracán”. No es justo lo que se está haciendo con nuestra media isla. Quienes nos dedicamos a visitar distintos destinos sabemos que este es uno de los lugares turísticos más seguros y bellos que pueden existir. No solo somos paisajes, playas, sol y arena. Somos gente buena, hospitalaria y, que como en las mejores familias, podemos tener algunas situaciones difíciles, pero no para que nos difamen en la escala que lo están haciendo. ¿Qué hay detrás de todo esto? No sabemos, lo cierto es que el momento es propicio para que todos defendamos nuestros país, con Dios delante. Chao.