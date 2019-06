Tablas bien montadas y bandejas de café

Carmenchu Brusiloff

¿A qué tablas hago alusión? A aquellas que se utilizan como platos para servir bocadillos o incluso la comida completa en una reunión. Si te llevas de quienes dominan el tema aprenderás a presentarlas de manera atractiva. En la revista de diseño interior y decoración Aldaba, Laura Sartori ofrece apetecibles sugerencias. En la misma revista Montserrat Casado y René Rood muestran cómo presentar bandejas de café y de té. ¡A cuál más linda!

Vino albariño: creación de monjes

Cuentan que fueron monjes circenses quienes en el siglo XII empezaron a cultivar el tipo de uva conocida como albariño. Originaria de Galicia, su vino blanco es hoy día ampliamente buscado. Hasta el 30 de este mes, con motivo del décimo Festival del Albariño, en varios restaurantes está en oferta el Martín Códax, representado por Álvarez y Sánchez. Pídelo en Boga Boga, Casa de España, Don Pepe, El Cantábrico,

¿Te ocurre al reírte o al toser?

A muchas mujeres, sin importar la edad, al reírse, al toser o al hacer un esfuerzo se les presenta un goteo de orina. En Tena Mujer tienen un folleto que explica que esto es algo más común de lo que crees. Para hacerle frente ofrecen tres tipos de toallas. Búscalas en supermercados y farmacias.

El maquillaje ¡cuánto ayuda!

En las fotos se ve el resultado del buen maquillaje. Resalta los rasgos agradables del rostro y oculta los desagradables. Cuando me maquilla Avis Vásquez, el espejo me devuelve una imagen altamente positiva. ¡Hasta en la mirada desaparece la fatiga! Avis me ha maquillado varias veces. Entre otras, cuando recibí el Premio Nacional de Periodismo, en el Palacio Nacional y recientemente en una actividad de la revista Aldaba. El resultado ¡espectacular! Ella tiene su estudio pero también acude a la casa, como en mi caso. ¿Quieres comunicarte con ella? Llámala al 809-966-8250.

Mantequilla de almendra natural

Sin agregado de ningún tipo, completamente natural, sólo almendra. Es la de marca Full Circle que vende el Supermercado Nacional. En el CCN búscala en el anaquel donde hay otros tipos de mantequilla, frente a la estantería de las mermeladas. (Está colocada en el tramo inferior. Para verla hay que agacharse).