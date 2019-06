Junio, mes de muchas tradiciones

Xiomarita Pérez

Iniciando con la coincidencia de las celebraciones del Domingo de Pentecostés y la Fiesta de San Antonio Negro, del fundo familiar de los Guillén en Yamasá, las cuales no me las perdí. Por lo menos participé en la misa en honor al Espíritu Santo en la parroquia homónima. Bailé palos corridos, gagá, me “topeté” con gente que hacía par de años no la veía, degusté la comida colectiva, tomé muchas fotos para mis archivos. Espero que el próximo año los Guillén me complazcan invitando a un grupo de priprí y de congos, que nunca lo he visto allí y forman parte de la Sanaba del Espíritu Santo. Nunca deben faltar.

También disfruté de los cantos de toros que interpretan los Comisarios del Santo Cristo de Bayaguana y que en Yamasá funcionan como proyección, en vista de que su práctica es el 28 de diciembre. Al igual que el grupo de gagá que su fecha es el Semana Santa, etc. En esta fiesta de los Guillén viene siendo una manifestación de proyección recreativa, excluyendo su ritual en honor a San Antonio, en la que se ve y se siente la fe, la devoción a esta tradición de años y que cada año la comparten con los visitantes.

En el mes de los flamboyanes también San Juan está presente en Pueblo Arriba de Baní, donde se celebra la primera manifestación el 23 amanecer 24 y el Día de San Pedro y San Pablo, en la ermita de Hilda en Fundación Peravia.

Me cuenta doña Rita Montás que el Día de San Juan toda la cría de cotorras levantan su primer vuelo, y por eso el que quiere agarrarla tiene que hacerlo antes de ese día, porque es muy difícil. Rafael Leonidas Pérez hijo cuenta en su libro sobre creencias y supersticiones de Duvergé, que “la creencia popular hacía “bendita el agua de los ríos y otras fuentes acuíferas”, en el día de San Juan Bautista”, además en su río Las Damas y en el balneario de Los Berros se “bautizaban” cotorras y el “comadrazgo” se respetaba como si se tratase de bautismo de personas.

“En el nombre del Padre...

En el nombre de Altagracia (se invocaba a una mujer del pueblo famosa por hablar mucho)...”

Y quedaban con el “bautizo” de cotorras enlazadas comadres hasta el final de sus días...

Las mariposas de San Juan, que antes se veían y los muchachos las cazaban, unos por diversión y otros para coleccionarlas, como cita Luis Emilio Gómez Alfau en su libro “Ayer o el Santo Domingo de hace 50 años”.

Recuérdense de cortarse el pelo.