Aldeas SOS: obra de Hermann Gmeiner

Cándida Ortega

Espero que disfruten esta hermosa mañana. En medio de la turbulencia mundial que vivimos, te recomiendo que “nunca pierdas la esperanza, pues las tormentas hacen a la gente más fuerte y nunca duran para siempre”, Roy T. Bennett.

Con esta frase me llegan gratos recuerdos de una de las entrevistas-reportaje que marcó mi vida personal y profesional. Se trata de la primera entrevista que realicé en mis inicios como reportera del periódico El Caribe. Todavía retumba mis oídos el llamado de don Germán Ornes, invitándome a realizarle una entrevista social-humana al austriacoalemán Hermann Gmeiner, fundador en el país y en muchísimas partes del mundo de las Aldeas Infantiles SOS, cuya sede central se encuentra en Austria.

Amor por los niños

Recuerdo el amor y entusiasmo con que este espigado hombre, de tez blanca como la leche, y de un corazón en el que más nobleza no cabía, me hablaba del amor hacia los niños, y su interés de que todos tuvieran derecho a un techo digno donde se les cubrieran sus necesidades y se les proporcionara el amor al que todo infante tiene derecho. Su partida física me dolió, al igual que a los miles de niños que cobijó bajo su techo, y que hoy son hombres y mujeres de bien.

El corazón de Gmeiner

Aldeas Infantiles SOS, creada en 1979 en el país, por Gmeiner, honra su memoria con el trabajo en favor de los niños. Su sede central está en los Jardines del Norte, con ramificaciones en el sector de los minas y Santiago. La obra de Gmeiner fue inspirada en la difusión y aplicación de las directrices sobre cuidado alternativo plantados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. En cada espacio de sus aldeas está plasmado el corazón de Gmeiner, quien acogió este país como el suyo, y tal y como me dijo en aquella ocasión, aunque no tuvo hijos biológicos acogió a todos los niños del mundo como suyos. Estas son las grandes satisfacciones que nos deja esta profesión.

‘Desayuno por la Paz’

El glamour, elegancia y buen gusto se impuso en la tercera edición del ‘Desayuno por la Paz’, organizado por la fundación Vida sin Violencia, y que tuvo como conferencista al doctor Julio César Castaños Guzmán, con el tema ‘El Voto como instrumento de Paz’, Fundación Vida Sin Violencia junto a la JCE celebró Tercer Desayuno por la Paz. “En la Constitución Política es fundamental que cada persona pueda ser libre de pensamiento, de hacer, de creer, de seguir adelante, de aspirar y de decir yo puedo y yo creo. Los dominicanos y dominicanas tienen derecho de ser, de existir y de crecer”, fueron algunas de las palabras del presidente de la JCE. La actividad fue presidida por la presidente de la fundación, Yanira Fondeur de Hernández, quien destacó el compromiso de la entidad en educar por la paz con valores e igualdad desde el hogar.