Ansiedad: Trastorno usual en jóvenes

ONELFI POUERIET

onelfi.poueriet@listindiario.com

Santo Domingo, RD

“Mi ansiedad ha ido en aumento mientras más edad y responsabilidades tengo”, manifiesta Silvana Guzmán, joven de 22 años que admite tener constantes ataques de pánico al sentirse presionada por factores externos.

Según Cristina Vásquez, psicóloga, la ansiedad es una emoción normal que prepara y protege ante situaciones potencialmente peligrosas.

¿Cuándo se convierte en peligrosa? Es difícil de sobrellevar cuando se convierte en patológica e incapacita provocando sufrimiento y malestar a quien la padece, sostiene Vásquez.

Tener un bajo rendimiento académico, trabajar en un entorno estresante y vivir en un hogar caótico son factores que pueden incrementar la ansiedad, aunque no los únicos.

Este trastorno puede ser provocado por factores altamente importantes para la persona, como la toma de decisiones, el rechazo o no obtener buenos resultados en una actividad en la que deseaba gran éxito, expresa el psicólogo Karlos Rosario.

Existen síntomas que pueden indicar alerta y entre estos, Pamela López, psicóloga, cita las constantes preocupaciones, irritabilidad, dificultad para tomar decisiones, alteraciones de sueño, tensión muscular, malestar gástrico, temor, náuseas, taquicardia.

“La ansiedad se manifiesta de distintas maneras, todo depende de la persona”, aclara.

Síndrome de ‘burnout’

Este síndrome, asociado al estrés crónico en el trabajo, se caracteriza por una despersonalización de las tareas, un desgaste emocional y físico, y bajo rendimiento. Se estima que afecta al 10 por ciento de los trabajadores.

“La carga académica y presión laboral pueden generar este trastorno debido a que la persona trabaja tanto que deja de funcionar correctamente. Llega un momento en el cual el trabajo no genera ningún tipo de emoción, porque ha consumido al individuo en cuestión”, explica Rosario.

¿Qué hacer?

Yaira Rodríguez, terapeuta familiar, dice que para combatir este síndrome y la ansiedad lo recomendable es conocerse a sí mismo, planificar tiempo para ti, animarse a enfrentar miedos y, sobre todo, aceptar que se pueden cometer errores.

Vásquez expresa que si padeces la enfermedad lo más aconsejable es seguir tu tratamiento con los profesionales en el área y para prevención, lo ideal es cuidar la manera de pensar.

Si no deseas o no puedes acudir a un especialista, debes establecer redes de apoyo en las que te sientas bien. No debes olvidar los deportes, pues son esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo, y actividades que te distraigan como ir al cine o compartir con amigos.