Depresión postparto: ¿Alegría en vez de tristeza?

Águeda Solano

Santo Domingo

María Castillo no solo lloraba por cualquier razón, sino que lo hacía aunque no hubiera motivo palpable.

Después de dar a luz a su primogénito notó cambios significativos en su manera de ser, pero nunca los asoció con la depresión postparto.

No quería cambiarse de ropa, peinarse y ni siquiera bañarse; no por falta de higiene sino por carencia de inspiración.

“¿Yo no voy a servir?, ¿no voy a funcionar?”, eran algunas de las preguntas que la joven madre se hacía al sentirse apenada por las molestias que le causaba la lactancia exclusiva y por uno que otros comentarios de comparación que hacían personas cercanas.

No es hasta que decide leer sobre sus síntomas que se da cuenta que estaba viviendo una depresión, luego de esto, fue intencionalmente a buscar maneras de combatirla, y siempre recibió el apoyo de su esposo.

El caso de Estefany de León fue parecido al de ella, pero más intenso, ella no solo sentía deseos de llorar sino que, en más de una ocasión deseó no haber tenido a su hija, creía que no tenía la capacidad para ser madre.

Estefany cuenta que no quería siquiera comer ni hablar con nadie. Cuando alguien le preguntaba la razón de su actitud, divagaba en su mente buscando respuestas, pero solo reaccionaba con silencio y un nudo en la garganta. Sentía que simplemente era una mala madre, y no tenía explicación para eso, asegura.

Mientras esta madre, también primeriza, se encerraba en una habitación, donde permanecía completamente sola, pensando qué hacer para salir adelante, su familia recibía recomendaciones de un pariente ginecólogo que identificó los síntomas, que señalaban una depresión.

“En el momento que se enteraron que lo que yo tenía era una depresión postparto, mi mamá habló con mi esposo y demás familiares, y todos empezaron a darme el apoyo que necesitaba.

Pero antes de eso, nunca recibí rechazo, al contrario, recibí el apoyo total de mi esposo y de todos, aunque no sabían que estaba pasando por una situación médica y común”, relata la joven de 32 años.

Los síntomas

De acuerdo con la experta en el tema Wendy Santos, la depresión postparto puede manifestarse de la misma manera que la depresióngeneral, pero además de esos síntomas (que van desde pérdida de energía, insomnio, y hasta pensamientos suicidas…), otros síntomas que las madres pueden presentar es irritabilidad, sentirse inútiles, falta de interés en actividades comunes, desconcentración, incapacidad de cuidar al bebé y rechazo, así como pensamientos negativos hacia su retoño, entre otros.

Recomendación

Es una depresión de moderada a intensa en una mujer después de que ha dado a luz, y se puede presentar poco después del parto o hasta un año más tarde.

La mayor parte del tiempo ocurre dentro de los primeros tres meses después del parto.

Un consejo

La psicóloga Santos recomienda a las madres que sufren estos síntomas no sentirse culpables por la situación que atraviesan.

Sin fundamentos

Muchas veces las personas ven actitudes como las mencionadas aquí y realizan comentarios negativos al respecto, sin analizar el problema.

No es un mito

La depresión postparto no es un mito y, como todos los tipos de depresiones, son involuntarias.

Esta puede durar meses y hasta años.