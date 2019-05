Recordar es vivir

Xiomarita Pérez

xiomaritabaila@gmail.com

¿Se acuerdan de las retahílas? Son juegos de palabras en forma de rima que se van sucediendo con coherencia. Sé que muchos de ustedes las practicaron e incluso les agregaron y les cambiaron palabras, como en otros países y regiones para hacerlas suyas. Era una de las mejores formas de divertirse sanamente, además de ayudar a enlazar esas palabras que muchas veces rimaban, pero no tenían nada que ver con el contenido.

Retahílas

Sé que, aunque muchos las practicaron, no conocían el nombre de retahílas. Jamás voy a pensar o a solicitar que vuelvan a practicarse, pero sí ponerlas en valor recreándolas, también inventando otras para que los jovencitos pongan sus mentes a ejercitarse. Imagínense “un día sin tableta”.

¡Se murió Clara!

¿Qué Clara? Clara e huevo ¿Qué huevo? Huevo e pato ¿Qué pato? Pato Donald ¿Qué Donald? Donald Reid ¿Qué Reid? Reid Cabral ¿Qué Bral? Brasileño ¿Qué leño? Leño e palo ¿qué palo? Palomar ¿Qué ma? Manatí ¿Qué ti? Tiburón, ¿Qué ron? Ronmocú ¿Qué cu? Cubo de agua ¿Qué agua? Aguarrás ¿Qué ra? Rabo e mono ¿Qué mono? Monopolio ¿Qué poli? Policía ¿Qué cía? “Ciacabo”!

¡Se murió Lola!

¿Qué Lola? Lo lamento ¿Qué mento? Mentosanto ¿Qué santo? San Tomás ¿Qué ma? Mata e coco ¿Qué coco? Coco e agua... “¿Tienes lápiz, lapicero? ¿Tienes tinta en el tintero? ¿Tienes alguien que te quiera? ¿Có-mo se lla-ma?”. “Si este libro se me pierde, como puede suceder, le suplico al que lo encuentre que lo sepa devolver; no es de oro ni de plata ni tampoco es de comer, y si usted no sabe mi nombre aquí se lo voy a poner”...

Reencuentro

Este contenido es parte de mi taller de folklore infantil, para reencontrarnos con nuestra identidad, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, para que permanezca en la memoria de los que van creciendo, esa tradición oral que está latente en las familias y que debemos preservarla.

Y para terminar

Hay un hoyo, hay un hoyo en la orilla del mar

Hay un palo, hay un palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar. Una rama, una rama incrustada en el palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar...