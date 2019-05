Crystal, Alejandro y Salomé ¡Sinergia electrizante!

Carmelsy Confesor

Santo Domingo

Risas vivaces se escuchaban… entre frases motivadoras del “niño y la niña más bellos del mundo” –como Crystal considera a sus hijos–. La complicidad fue evidente entre estos tres seres humanos que caminan al mismo paso, guiados por esa gracia que evidencia un amor auténtico y puro.

Crystal Fiallo (abogada y consultora) es una madre feliz y lo denotan las miradas cruzadas entre Salomé y Alejandro. Y aunque admite que el tema de la libertad ha cambiado tras el nacimiento de sus hijos, asegura que “el cambio, definitivamente, ha sido para moldear una mejor versión de mí”.



Una maternidad que ha llevado a la par con su esposo Jorge, al que califica como un padre ejemplar y un compañero sumamente solidario. “La maternidad es una etapa difícil cuando no se tienen personas que nos apoyen alrededor. En mi caso, Jorge no solo ha sido un apoyo: él ha ejercido su rol de padre de manera responsable, tierna y presente. Mi dolor ha sido su dolor, mi sanación ha sido la suya; mi felicidad es su meta”.

Oh!Magazine: ¿Cómo ha sido esta experiencia de ser madre junto a tu esposo?

Crystal Fiallo: Mi esposo es mi compañero en todo: en la maternidad, en los proyectos profesionales, en mi tiempo libre. Él ha sido un padre ejemplar y un compañero sumamente solidario. Hemos tenido altas y bajas ejerciendo nuestro rol de padres; seguimos aprendiendo que, al final, con una buena conversación, todo vuelve a su lugar. No me equivoqué al elegirlo.

Oh!Magazine: Confiésalo, ¿tuviste siempre planeado tener hijos?

CF: (Risas). Siempre quise tener hijos; sabía que cuando llegara el momento de ser mamá, sería mi proyecto más importante. Lo que pasa es que, si le preguntas a mis amigas más cercanas, te van a decir que nunca me vieron jugando ese papel, pues yo siempre fui Mafalda, y no Susanita como la mayoría de ellas. Yo era la que pensaba siempre en hacer algo por mi sociedad, protestar, tener un discurso disruptivo, escribir, estudiar, crecer… En fin, no paraba. Cuando ellas se dieron cuenta que ya estaba pensando en casarme con Jorge, no lo podían creer porque pensaban que lo iba a hacer, pero ¡mucho más vieja!; yo era la rebelde de ese tema. Pero siempre he sido loca con los niños, simplemente le tenía miedo a que me llegaran cuando aún no estaba lista. La maternidad me llegó justo cuando estaba preparada para recibirla.

Oh!Magazine: ¿Qué pasa por tu cabeza al verlos crecer?

CF: Que el tiempo está pasando rápido y no hay forma de cambiar eso. Que me voy a afanar por construir hermosos recuerdos para que los atesoren por el resto de sus vidas. Que quisiera me amen así como soy: una madre imperfecta que los ama incondicionalmente. Que yo solo quiero que sean felices.

Oh!Magazine: Has tenido un mensaje de madre muy fuerte, y a través de "Working Mom RD", hay una intensión clara. ¿Cómo y por qué surgió?

CF: @WorkingMomRD es uno de mis proyectos más importantes porque puedo impactar la vida de otras mujeres, madres profesionales que perseveran todos los días por ser la mejor versión de ellas en el ámbito profesional y en sus hogares. Este proyecto empieza con la intención de brindarles a las mujeres profesionales ideas de moda ejecutiva para su día a día en sus oficinas, eventos empresariales o reuniones ejecutivas. Pero claramente el proyecto exigió más de mí: las seguidoras querían que contara mi historia en cada uno de mis post para servirles de apoyo o aliento en su travesía. Hoy somos casi 30K y no puedo estar más feliz.

Oh!Magazine: ¿Cuál es el legado que pretendes dejar con Working Mom RD?

CF: La cuenta WorkingMomRD en su foto de perfil es un logo porque Crystal Fiallo no es WorkingMom: yo soy Crystal, una mamá que trabaja como tú, como ella… WorkingMomRD son todas las mujeres trabajadoras que se alejan de sus hogares o de su tiempo de familia para producir dinero y mantener un hogar. El legado más importante que quiero dejar con este proyecto es que: el trabajo y la familia son motores de las sociedades, y nosotras estamos detrás de ellos; aunque seamos imperfectas, hacemos lo mejor que podemos.

Oh!Magazine: No podemos terminar sin preguntar, Como abogada, De cambiar (o agregar) alguna ley gubernamental a favor de las madres o niños, ¿cuál sería?

CF: El Código Laboral, la Ley de Función Pública, la Ley 8-95 de promoción de la lactancia materna, y otras normas dominicanas, son muy buenas, pero aún continúan los debates entre gremios empresariales y los sindicatos con temas de maternidad y paternidad. Estaría de acuerdo con que se introdujera la extensión de la licencia de paternidad en nuestras leyes, y que exista la posibilidad de licencia compartida para promover la crianza participativa. Asimismo, promovería con más fuerza la Ley 8-95 y la necesidad de tener un espacio para la extracción en horas laborales.